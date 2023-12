Tribunalul Alba își suspendă activitatea pe termen nedeterminat din data de 14.12.2023

Prin Hotărârea Nr. 10/2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba întrunită la data de 14.12.2023, s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 14 decembrie 2023, pe termen nedeterminat, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Alba cu excepţia celor urgente.

Pe perioada desfăşurării protestului judecătorii din cadrul Tribunalului Alba nu vor participa în cadrul Birourilor Electorale la alegerile ce se vor desfăşura în cursul anului 2024.

În cadrul Adunări Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba judecătorii au hotărât aderarea la scrisoarea deschisă a preşedinţilor Curţilor de Apel şi susţinerea punctului de vedere exprimat de către Consiliului Superior al Magistraturii în data de 14.12.2023.

La adoptarea acestei hotărâri s-a avut în vedere proiectul Ordonanţei privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pusă în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanţelor în data de 13 decembrie 2023.

Amânarea plăţii creanţelor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru o perioadă foarte îndelungată, prin voinţa unilaterală a debitorului, la care se adaugă şi neacordarea dobânzilor legale şi a actualizării integrale, afectează grav autoritatea de lucru judecat şi reprezintă o imixtiune nepermisă a puterii executive în dreptul de proprietate al creditorului.

În concret, potrivit propunerii de reglementare, se poate ajunge la executarea integrală a creanţei într-un termen de până la 12 ani (5 ani eşalonarea iniţială la care se adaugă cei 7 ani prevăzuţi de art. VIII din proiect), ceea ce conduce la o durată excesivă de executare a obligaţiei ce revine statului român de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor titlurilor executorii.

S-a constatat astfel, necesitatea unei intervenţii ferme care să determine autoritatea executivă să reevalueze un astfel de demers, astfel încât principiile fundamentale ale funcţionării statului de drept să fie respectate.

Activitatea de judecată urmează a fi reluată prin hotărâre a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, la momentul adoptării unei soluţii rezonabile faţă de problemele semnalate.

UPDATE: Pentru a scoate în evidență amploarea problemelor cu care se confruntă sistemul judiciar, judecătorii au anexat o listă de hotărâri judecătorești care au ca obiect drepturi salariale restante ale personalului din cadrul Tribunalului Alba. Aceste hotărâri, începând cu anul 2017 și până în prezent, nu au fost executate integral, creând o situație de neîncredere în capacitatea statului de a respecta deciziile instanțelor de judecată.

Hotărâre judecătorească din 20.10.2017, care are ca obiect drepturi salariale restante începând cu 1.03.2014. Aceastã hotărâre nu este executată integral nici la data de azi, 14.12.2023, pentru drepturi salariale din 1.03.2014.

Adicã, dupã 9 ani și 9 luni, încă nu s-a executat integral această hotărâre.

2. Ordin al Ministrului Justiției din 24.05.2018, respectiv hotărâre judecătorească din 10.10.2018, care au ca obiect drepturi salariale restante începând cu 9.04.2015. Acest ordin, respectiv hotărârea nu sunt executate integral nici la data de azi, 14.12.2023, pentru drepturi salariale din 9.04.2015.

Adicã, dupã 8 ani și 8 luni, încă nu s-au executat integral acest ordin, respectiv hotărâre.

3. Hotărâre judecătoreascã din 24.11.2020, care are ca obiect drepturi salariale restante începând cu 21.01.2016. Aceastã hotãrâre nu este executată integral nici la data de azi, 14.12.2023, pentru drepturi salariale din 21.01.2016.

Adică, după 7 ani și 11 luni, încă nu s-a executat integral aceastã hotărâre.

4. Hotărâre judecătorească din 31.03.2021, care are ca obiect drepturi salariale restante începând cu 10.07.2017. Această hotărâre nu este executată integral nici la data de azi, 14.12.2023, pentru drepturi salariale din 10.07.2017.

Adică, după 6 ani și 5 luni, încă nu s-a executat integral aceastã hotărâre.

5. Hotărâre judecătoreascã din 20.06.2019, care are ca obiect drepturi salariale restante începând cu 1.01.2015. Această hotărâre nu este executată integral nici la data de azi, 14.12.2023, pentru drepturi salariale din 1.01.2015.

Adicã, dupã 8 ani și 11 luni, încă nu s-a executat integral aceastã hotărâre.

6. Hotărâre judecătorească din 20.12.2019, care are ca obiect drepturi salariale restante începând cu 12.11.2009. Această hotărâre nu este executată integral nici la data de azi, 14.12.2023, pentru drepturi salariale din 12.11.2009.

Adicã, dupã 14 ani și 1 lună, încă nu s-a executat integral aceastã hotărâre.

