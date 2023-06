Trenurile Soarelui 2023. 32 de trenuri vor asigura zilnic legături directe cu staţiunile de la Marea Neagră şi Delta Dunării. Tarife, reduceri și facilități pentru călători

4-6 august| Truck Tunning Art 2023, în Cetatea Alba Carolina: Mii de pasionații de camioane personalizate, așteptați la show

În anul 2023, festivalul Truck Tunning Art va avea loc la Alba Iulia, în perioada 4-6 august, unde mii de copii și adulți vor putea admira camioanele transformate în adevărate opere de artă.

„Stiti că soferii profesionisti din Romania au o sărbătoare a lor ??

Ei bine, ca in fiecare an, toata suflarea pasionata de fenomenul truck se va aduna intre zidurile cetatii Alba Iulia intre 04-06.august 2023 pt a participa la Truck Tunning Art 2023.

Evenimentul aduna in fiecare an de la copii ce admira mastodontii pe care si-ar dori sa lucreze parintii lor, tineri care vin sa descopere camioane transformate in opere de arta, soferi, antreprenori si oameni din industria de camioane.

Ca idee, anul trecut doar sambata au trecut portile Cetatii peste 12000 persoane ca sa participe la show ul făcut de colegii nostri si organizat de prietenii nostri din echipa Tomiflex Alba Iulia .

Si ca sa intelegeti ca noi, oamenii de pe șosele, nu suntem chiar aia fara lege, necivilizati, sa stiti că dupa vizita a peste 25000 persoane in cele 3 zile serviciul de salubritate al orasului Alba Iulia a ramas plăcut surprins cand au constatat ca nici macar un chistoc sau o hartie nu a ramas aruncata pe jos si lasata in urmă de „armata” de tiristi adunati impreuna cu familiile lor la minunatul eveniment.

Da, stiu ca suntem catalogati in diferite feluri nu tocmai plăcute si de aceea va invitam pe toti, fie ca aveti legatura cu aceasta meserie sau nu, sa vedeti de la sursa cine sunt acesti oameni ce au transformat meseria lor in stil de viata si la pachet sa admirati peste 100 camioane in care s-au investit zeci de mii de euro sa fie pregatite pt momentul aniversar anual.

4-6 august 2023, Cetatea Alba Iulia este destinatia ce vă introduce in lumea pasionatilor truck

Si nu, nu este doar despre cei care participa, ci despre toti cei care iubesc, respecta si traiesc de pe urma acestei meserii.

Intrarea este libera pt public in toate cele 3 zile de festival !

Vă garantez că niciunde in Europa un eveniment truckfest nu are locatia si oamenii pe care ii avem noi in Romania !

Ca in fiecare an, trupa Romania truckers team va fi prezenta !

Ne vedem acolo….să nu aud scuze!!”, a transmis Ilie Matei, cunoscut ca „Omul șoselelor”, prin intermediul paginii de socializare.