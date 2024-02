Trei stații feroviare din județul Alba vor fi modernizate: Licitația de peste 36 de MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Trei stații feroviare din județul Alba urmează să fie modernizate, în urma unei licitații lansate de către Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov. Este vorba despre stațiile din Aiud, Teiuș și Războieni.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș și Războieni 3 loturi: Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare și execuție) Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare și execuție) Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare și execuție)”.

Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) este cuprinsă între 33.480.656,67 și 36.648.328,91 lei, în funcție de scenariul ales pentru fiecare stație. Proiectul are următoarele obiective specifice: modernizarea/repararea clădirilor din stațiile de călători (în funcție de scenariu, modernizarea se va face adaptând capacitatea la cerere), cu accentul pus pe spațiile destinate serviciilor pentru călători, pe zona comercială, dar și a facilităților pentru persoanele cu mobilitate redusă, handicap vizual, auditiv; – asigurarea cu sisteme noi de ventilație/încălzire; înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice, PSI etc; reabilitarea/modernizarea piețelor gărilor și parcărilor; modernizarea echipamentului și rețelelor de telecomunicații, date și supraveghere video, inclusiv informarea călătorilor; asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători, reprezentate de balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități etc.

Licitație pentru stații feroviare din Ardeal, împărțită în trei loturi

Procedura de achiziție este împărțită în trei loturi, după cum urmează:

LOT 1 : modernizare/reabilitare – staţia Aiud (Proiectare și execuție)

Valoarea estimată fără TVA: 7.806.862,85 – 8.544.939,81 lei

LOT 2 : Modernizare/reabilitare – staţia Teiuș (Proiectare și execuție)

Valoarea estimată fără TVA: 14.397.889,02 – 15.758.653,97 lei

LOT 3 : Modernizare/reabilitare – staţia Războieni (Proiectare și execuție)

Valoarea estimată fără TVA: 11.275.904,80 – 12.344.735,13 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 martie 2024, ora 15:00 pentru toate loturile. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 18 septembrie 2024.

Sursa: clubferoviar.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI