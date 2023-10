Transportul elevilor și navetiștilor pe ruta Cugir-Sebeș ar putea fi ușurat. Introducerea unei noi curse, pe masa consilierilor județeni

O cultură dispărută din Alba, reînvie odată cu redeschiderea fabricii de zahăr din Luduș: Peste 350 de hectare, cultivate de fermierii din județ în 2023

Redeschiderea fabricii de zahăr din Luduș reînvie o cultură dispărută din Alba. Mai mulţi fermieri din județ au început cultivarea sfeclei de zahăr, deocamdată pe ceva mai mult de 350 ha.

Reînceperea producţiei de zahăr la fabrica din Luduş, Mureş, dă un imbold şi fermierilor din Alba care, după ce în judeţ nu s-a mai cultivat în ultimii ani sfeclă de zahăr, neavând unde să fie valorificată, acum au reînceput să fie interesaţi de această cultură.

Astfel, potrivit informaţiilor furnizate ziarului “Unirea” de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Alba, anul acesta, în judeţul nostru a fost cultivată o suprafață totală de 356,06 hectare cu sfeclă de zahăr, de către 18 fermieri, care au încheiat contracte de livrare a producțiilor cu Fabrica de zahăr din Luduș.

Odată cu redeschiderea acesteia, fermierii au unde să-şi valorifice materia primă, în plus cultura sfeclei de zahăr fiind şi subvenţionată.

Săptămâna trecută, unul dintre investitorii români care au achiziţionat Fabrica de Zahăr din Luduş, Mihaela Neagu, a anunţat că, după reînceperea producţiei de către această companie, primele cantităţi de zahăr produse în oraşul din judeţul Mureş au ajuns deja în magazine, sub brandul Bod.

„Am cumpărat două fabrici de zahăr, una este cea de la Bod şi sunt coacţionar şi aici, la Luduş. Am stabilit că voi ieşi pe piaţă cu brandul de la Bod, care este unul de la 1889, ţinând cont de faptul că în Luduş nu am maşini de ambalat, am băgat foarte mulţi bani în dezvoltarea brandului şi nu cred că voi renunţa la el curând. Zahărul îl găsiţi cu tricolorul pe pungă, este produs aici, la noi. Am început să livrăm de lunea trecută, sunt companii care cumpără (…) Pentru că anul acesta facem o cantitate mică, vrem să-l dăm total către populaţie”, a declarat Mihaela Neagu, citată de Agerpres.

Personal, în magazinele din Alba în care am fost am găsit zahăr comercializat sub brandul Bod, dar deocamdată provenind din sfeclă de zahăr din Ucraina. Aşa cum spunea şi investitorul, cel care este produs cu sfeclă din România are inscripţionat pe ambalaj şi tricolorul.

Întrebată dacă ar fi posibilă o reluare a producţiei şi la Fabrica de Zahăr din Bod, judeţul Braşov, Mihaela Neagu a răspuns că asta va depinde de politica Ministerului Agriculturii, dacă va încuraja fermierii să producă. „Cu siguranţă eu nu am în plan să dărâm fabrica de la Bod, am în plan să mai aştept unul-doi ani să putem să facem capacitate maximă aici şi apoi să ne mutăm acolo, dar fără ajutorul statului român (…,) nu o să putem singuri”, a spus Mihaela Neagu. Ea a subliniat că, deocamdată, îşi va concentra atenţia pe fabrica de la Luduş, unde tehnologia este foarte bună, fabrica este complet automatizată şi unde s-a reuşit aducerea înapoi a personalului tânăr.

După ce anul trecut s-a discutat despre închiderea fabricii din Luduş, în primăvară ea a fost preluată de la grupul francez Tereos de doi antreprenori români. Grupul francez cumpărase fabrica în 2012, iar după 2014 a înregistrat pierderi în fiecare an.