Transilvania pe picior de egalitate cu Toscana: În Financial Times, inima României este comparată cu cea mai frumoasă parte a Italiei

Transilvania reprezintă un punct de atracție major pentru turiștii străini. Astfel, cei care au apreciat frumusețile pe care inima României le oferă, au avut prilejul să scrie despre acestea. Printre turiștii străini veniți în Transilvania se numără și jurnalistul britanic Andrew Eames, care a scris în Financial Times un text în care compară Transilvania cu una dintre cele mai frumoase zone ale Italiei, Toscana.

Jurnalistul şi scriitorul britanic Andrew Eames semnează în Financial Times un text în care arată de ce Transilvania poate fi considerată „noua Toscana“, lăudând zona pentru viaţa pastorală idilică. Ştiri pe aceeaşi temă Condé Nast Traveller recomandă turiştilor o regiune din România: „Transylvania’s growing reputation as the new Tuscany“, Financial Times publică un eseu al lui Andrew Eames în care regiunea istorică din arcul carpatin este comparată cu una dintre cele mai frumoase părţi ale Italiei, Toscana.

Eames subliniază că această comparaţie a fost făcută de Giulio da Sacco, un om de afaceri italian stabilit de mai mulţi ani în România şi fascinat de Transilvania. Sacco deţine inclusiv o agenţie de turism specializată în aducerea străinilor în ţara noastră şi i-a fost chiar ghid jurnalistului britanic, ajutându-l să înţeleagă de ce nu este o exagerare să pui Transilvania pe picior de egalitate cu una dintre cele mai apreciate destinaţii turistice din Europa.

În textul său din Financial Times, Andrew Eames descrie Transilvania drept „o regiune relativ obscură din estul Europei care devine din ce în ce mai atrăgătoare pentru turişti“ graţie vieţii pastorale idilice. „Toscana a fost descoperită ca o destinaţie de vacanţă de aristocraţia britanică. În mod similar, Transilvania a atras numeorşi turişti britanici graţie prinţului Charles, care şi-a cumpărat câteva căsuţe în zonă şi vine în vizită o dată pe an. «Prinţul a fost un dar de la Dumnezeu, a făcut acest loc cool», mi-a zis Giulio

El continuă prin a sublinia că, deşi nu se bucură de atracţii turistice şi culturale precum cele din Toscana, Transilvania îţi oferă bucuria lucrurilor simple şi reprezintă un rival de temut pentru regiunea italiană. „Casele sunt foarte atrăgătoare, acoperişurile sunt vopsite în culori pastel, adesea cu motive florale şi religioase, iar între ele se află un perete înalt cu o poartă formidabilă, care protejează o curte interioară mare ce se continuă cu o livadă şi o grădină Toscana, ce mai poţi face? Totuşi, Toscana are Florenţa şi Siena şi o întreagă paletă de atracţii culturale. Echivalentele Transilvaniei sunt ceva maii limitate, deşi multe dintre bisericile sale se află în patrimoniul Unesco. Însă marele câştig este să te afli aici: să mergi agale pe potecile pădurilor cu flori sălbatice, să închiriezi o bicicletă pentru a te plimba prin sate sau să închiriezi o căruţă care să te ducă pe deal, unde să faci un picnic. Lucrurile simple. Prevăd că acest loc este o concurenţă acerbă pentru Toscana“, mai scrie Eames.