Transformarea fostei Școli Generale din Partoș în creșă : primăria Alba Iulia mai face un pas, licitație publică lansată în SEAP

Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienţă similară în servicii: Ofertantul trebuie să demonstreze că a prestat în ultimii 3 ani servicii de proiectare privind elaborare de documentatii aferente oricarei faze de proiectare pentru realizare de lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare în domeniul construcţiilor civile, servicii a căror valoare cumulată să fie de minim 30.000 lei fără TVA. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13 alin. (1) lit. b). – Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiilor lor, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii referitoare la: numărul si data contractului invocat drept experienţa similara, valoarea fără TVA, beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activităţile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate , la solicitarea autorităţii contractante , doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după caz acestea putând fi: -procese-verbale de receptie întocmite in condiţiile actelor normative care reglementează recepţia serviciilor ; -certificate de buna execuţie ; – documente constatatoare; Documentele trebuie sa ateste faptul ca serviciile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârşit. Din documentele prezentate trebuie sa reiasă următoarele informaţii : beneficiarul , cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul serviciilor), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul prestării serviciilor. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanti si datele de recunoaștere ale subcontractantilor propuşi, daca aceştia din urma sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Partea/părţile subcontractate vor fi însușite si contrasemnate de către subcontractant. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul de subcontractare încheiat intre ofertant si subcontractanti. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016. – Completare DUAE de către ofertant si separat de subcontractanti; Odată cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare. Din DUAE trebuie sa rezulte partea/părţile din contract pe care ofertantul urmează sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanti si datele de recunoaștere ale subcontractantilor propuşi, daca aceştia din urma sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Documentele justificative care probează cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicării criteriului de atribuire. Înainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant. Acestea trebuie sa conțină cel puţin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitățile ce urmează a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ părțile subcontractate, opțiunea privind realizarea plaților direct către subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractanţii nominalizat/ nominalizați in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziţie publica vor conţine cel puţin informaţiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achiziţie publica. Răspunderea contractantului in ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ părţi din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.