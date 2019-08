Transavia în Top 10 Forbes al celor mai profitabile companii deținute de români: “Ca să poți să realizezi ceva în viață trebuie să îți dorești”

Familia Popa din Alba, cea mai valoroasă afacere din domeniul cărnii. Transavia în top 10 al celor mai profitabile companii deținute de români: “Ca să poți să realizezi ceva în viață trebuie să îți dorești”

În aproape trei decenii, Ioan Popa a construit cea mai valoroasă afacere din domeniul cărnii și a dus Transavia în top 10 al celor mai profitabile companii deținute de români.

Acum, o are alături pe fiica sa, Theodora, care a crescut odată cu compania. Cum arată viitorul uneia dintre cele mai importante afaceri de familie?

Declarațiile „politically correct” au devenit o obișnuință în zilele noastre, dar, în același timp, ipocrizia a devenit regulă în business și în viața de zi cu zi, cu atât mai mult cu cât diferențele dintre realitate și imaginea proiectată în social media au devenit mai mari. În acest context, un discurs autentic este pe cât de surprinzător, pe atât de reconfortant.

„Eu sunt printre puținii antreprenori din România care a avut ocazia să fie director general la 27 de ani și să trăiască în toate regimurile. Toate acestea au lăsat urme asupra mea, dar am dobândit o experiență pe care puțină lume o are”, spune Ioan Popa. Este joi, ora 10 dimineața, iar fondatorul Transavia, cea mai mare afacere din domeniul cărnii de pui, nu se teme în legătură cu modul în care ar putea fi privite declarațiile sale: „mulți spun că fac afaceri pentru a da de lucru oamenilor sau diverse alte motive care să dea bine, dar noi avem un singur criteriu: cât profit facem?”

De altfel, întreaga discuție de aproape două ore pe care o avem în sala de ședințe de la ultimul etaj al clădirii de birouri în forma unui ou uriaș de la intrarea în localitatea Sântimbru este presărată cu afirmații puternice. „Ca să poți să realizezi ceva în viață trebuie să îți dorești, iar după aceea vezi tu de ce te împiedici. Dorința inițială nu este să ai bani, ci să faci ceva și să fii cineva în domeniul respectiv. Sunt mândru de ce am realizat. Fiecare șurub are amprenta mea, nu s-a construit nimic fără să mă regăsesc eu. Nu s-a bătut un cui fără să fiu eu implicat. Partea de investiție este apanajul meu, se face sub bagheta mea. Prefer să mă implic în loc să mă enervez după aceea pentru că nu îmi place ceva”, afirmă fondatorul și președintele Transavia, implicat atât în concepția și dezvoltarea giganticului ou de sticlă, dar și a fiecăruia dintre brandurile și activele grupului. El spune că la aproape trei decenii de la începuturile sale antreprenoriale nu regretă nimic, nici măcar „prostiile pe care le-am făcut. Am învățat din toate, dar nu regret și mi le asum. Este important să tragi niște concluzii atunci când faci lucruri bune, dar și atunci când faci rele. Cine nu trage nicio concluzie, nu are niciun viitor.”

Transavia este una dintre puținele afaceri din țară a cărei creștere nu a fost afectată de criza de după anul 2008. „În fiecare an de la înființare am crescut business-ul câte un pic, fără excepție. La noi, anii aceia de criză nu au fost așa. Noi ne-am dezvoltat, iar dacă faci lucrurile cum trebuie, n-ai nicio problemă cu crizele. Crizele au loc în special în sectoarele și în zonele care nu sunt conduse cum trebuie. Când te șubrezești într-un loc, te șubrezești exact acolo unde nu ai fost atent. Toate au plecat de la bani, pentru că nu a fost criză directă nici pentru acela care a făcut mâncare și nici pentru acela care a făcut petrol… Banii care sunt mai puțin munciți se investesc sau se cheltuie mai ușor.”

Practic, în timp ce multe dintre afacerile de pe piața locală abia dacă au revenit în ultimii ani la nivelurile record de dinainte de 2008, grupul Transavia a avut pe parcursul anului trecut afaceri de 158 de milioane de euro, mai mult decât duble față de anul 2007. Profitul brut realizat anul trecut, un nivel record în istoria grupului, a fost de aproximativ 25 de milioane de euro sau „destul de bun”, cum îl caracterizează succint Ioan Popa.

Transavia, cea mare afacere din domeniul creșterii păsărilor din România atacă piața alimentară prin noi produse

Creșterea va continua și în acest an, iar 15% din producția anuală a Transavia merge, potrivit propriilor estimări, pe piețe de export precum Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Italia, Spania și Croația. Transavia are acum peste 2.000 de angajați, 314 hale în 28 de ferme de creștere a păsărilor și patru ferme de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri combinate, trei abatoare și o fabrică de procesare a cărnii. Fermele Transavia sunt localizate în 8 județe din România, în Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Timiș, Mureș, Harghita și Caraș Severin, iar principalele branduri sub care sunt comercializate produsele în cadrul celor mai multe dintre lanțurile de retail modern sunt Fragedo și Papane.

Practic, Transavia înseamnă acum „totul de la bob la furculiță”, cum îi place lui Ioan Popa să spună. Mai exact, grupul include divizie de agricultură, ferme de reproducție, incubație, ferme de creștere, fabrică de nutrețuri, abatoare, fabrică de procesare a cărnii, dar și distribuție, care este realizată cu propria flotă auto ca urmare a filosofiei omului de afaceri de a se implica în orice componentă directă sau indirectă a activității.

„Eu reacționez foarte mult pe fler, nu m-a înșelat niciodată. Au fost situații când am blocat lucruri care arătau bine pe hârtie, dar stomacul meu nu mă lăsa. Și nu am semnat, iar de fiecare dată am avut dreptate. M-am oprit de la lucruri pe care interiorul meu nu m-a lăsat să le fac”, adaugă Ioan Popa, care consideră că cel mai prost lucru pe care îl poate face un manager, indiferent de nivelul său, „este să nu ia decizii sau să ia și apoi să le tot schimbe. Nu poți să fii lider și să ai recunoștința celorlalți dacă te comporți așa, ca vremea. Eu deciziile le iau imediat și nici pe termen lung nu se schimbă nimic.”

Una dintre deciziile pe care omul de afaceri le-a avut pe masă era reprezentată de oportunitatea de a depăși granițele României. „Am mai fost solicitați în afară, dar deocamdată nu am luat decizia să ieșim; o să vedem pe viitor. Nici economia din România și nici oamenii de business de aici nu pot avea încă veleități de business internațional”, afirmă la fel de direct Ioan Popa, conștient de decalajul față de alte state mai dezvoltate. „Au fost capitaliști cu mulți ani înaintea noastră și au acumulat valoare, iar acum nu mai au loc pe piețele proprii și a trebuit să meargă peste granițe. Dar noi, deocamdată, mai avem loc la noi în țară. Trebuie să fim puternici aici, iar după aceea să mergem afară, într-o țară mai mică decât România, nu mai puternică. Sunt lucruri pe care le poți face doar la un anumit moment. Nici eu dacă m-aș apuca astăzi să construiesc Transavia, nu cred că o mai pot face în 28 de ani. Nu mai este momentul”, adaugă Ioan Popa, care oferă exemplul grupului francez LDC, liderul pieței de profil europene, cu afaceri de peste patru miliarde de euro anul trecut, o valoare de patru ori mai mare decât a întregii piețe de carne de pasăre din România.

Transavia construiește primul spital pentru recuperarea copiilor cu handicap locomotor din România

Dorința lui Ioan Popa, la aproape trei decenii la înființarea Transavia este ca grupul să ajungă, într-un orizont de timp pe care nu l-a definit, să producă jumătate din carnea de pui din România. „Asta este o dorință, nu un obiectiv (…) Eu mi-am propus ca obiectiv, în urmă cu patru ani, ca anul viitor să am 100.000 de tone de carne și sunt convins că se va realiza. Dacă se întâmplau anumite lucruri, era posibil să le producem de anul aceasta. Dar voi fi aici și peste 5 ani și peste 10 ani. Mi-am propus să trăiesc cât bunica mea, 92 de ani. Nu vreau să nu am activitate, că nu pot să stau fără activitate. Nu m-aș vedea fără ocupație, cu niște milioane multe în conturi. Ce să fac cu ele? Eu nu voi vinde niciodată compania, poate doar Theo dacă va vrea”, spune el și o privește în ochi pe fiica sa, Theodora, cea care a devenit în ultimii ani o prezență tot mai vizibilă în cadrul grupului.

„Eu am crescut o dată cu compania aceasta, practic avem aceeași vârstă. E ca parte din ADN-ul meu și nu mă pot gândi în momentul acesta la o posibilă tranzacție”, spune Theodora, care s-a născut la o lună de la înființarea firmei de către Ioan Popa. „Și a văzut cum a crescut firma asta sub ochii ei, mergând cu mine de mână încă de la prima fermă. Chiar dacă ea nu a fost implicată în acțiune o perioadă de ani, a văzut cum a crescut. Au fost perioade lungi de timp în care eu lucram non-stop, sâmbăta și duminica, iar Theo venea cu mine. Și ea vedea ce făceau părinții ei, unchii ei (la Transavia lucrează și frații lui Ioan Popa, împreună cu familiile lor – n. red.)… Trebuie să știe copilul de unde au părinții mașină, bani, trebuie să le arăți, să-i iei după tine, ca părinte”, spune omul de afaceri, ale cărui reacții erau copiate de fiica sa încă din copilărie.

„Aveam câțiva ani, mă jucam cu păpușile, aveam un telefon de jucărie și îl auzeam că vorbește și îl imitam. Vorbeam la telefon și spuneam: „Alo, ferma! Să aduceți furaj la pui că nu mai au!”. Văzându-l cât a lucrat, cât a muncit, consider că este datoria mea să duc această afacere mai departe, iar șansa pe care o am, să lucrez împreună cu tatăl meu și să mă formez sub îndrumarea lui, este o oportunitate incredibilă”, adaugă Theodora, care ocupă în prezent poziția de vicepreședinte în cadrul grupului Transavia.

Tânăra a început să fie implicată în activitatea companiei după finalizarea studiilor economice și a unor cursuri de tip MBA destinate moștenitorilor afacerilor de familie la una dintre cele mai importante școli de profil din Europa. „Până să ajung aici, am avut o perioadă de patru ani în care am trecut prin absolut fiecare divizie a companiei. Prima mea zi de muncă a fost în abator, unde am stat la bandă cu toată lumea. Am parcurs așa câteva luni în absolut fiecare divizie din cadrul companiei”, adaugă Theodora, cea care dă și numele singurei investiții de anvergură făcută de Ioan Popa în afara domeniului de activitate al Transavia: Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din România, deschis în toamna anului 2017 în urma unei investiții de circa 15 milioane de euro.

„E o investiție făcută pentru a satisface acest hobby al meu și nu mă aștept ca banii să se întoarcă la fel de repede ca în cazul unui abator sau al unei unități de producție. Dacă într-o primă fază se va susține singur, va fi foarte bine”, afirma, la deschidere, Ioan Popa. Realizat pe o suprafață de 56 de hectare, Theodora Golf Club include unicul teren de golf de 18 cupe din România, construit la standarde internaționale, în lungime totală de 6.518 m și numără 4 parcursuri par 3, 10 parcursuri par 4, 3 parcursuri par 5 și 1 parcurs par 6 – cel mai lung din Europa – 735 de metri.

Facilitățile includ și un simulator indoor și zone de putting green, chipping area, bunkere de nisip și driving range acoperit, cu sistem audio integrat, precum și 20 de locuri de antrenament disponibile pe tot parcursul anului, dar și 15 vile deluxe, family și premium, restaurant internațional, lounge bar și terasă, salon privat, sală de conferințe, pavilion exterior pentru evenimente, piscină exterioară sau Pro Shop cu accesorii de golf, în 2018, primul an operațional având loc peste 20 de turnee, cu peste 800 de ore de golf asistate de instructorii clubului. Anul acesta, calendarul include și o competiție de talie internațională – primul PRO-AM organizat la Theodora Golf Club în perioada 17-20 iulie.

„Merg la golf de câte ori îmi permite timpul. Sâmbătă și duminică merg sigur, iar de obicei merg marți și joi să joc după masă. Joc cu mare plăcere pentru că mă relaxează, mă deconectează. Sunt un jucător bun, am zile bune și rele”, încheie Ioan Popa, nerăbdător să terminăm ședinta foto care are loc pe terenul său de golf. Este joi, trecut de ora 16.00.

Sursa: forbes.ro