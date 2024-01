TRAGEDIE la Aiud: Un tânăr de doar 31 de ani, agent din trupele SASS, a murit subit la ieșire din Penitenciar

Dreghici Alexandru Cristian, un tânăr de doar 31 de ani, care lucra în cadrul Penitenciarului Aiud, a murit luni, 8 ianuarie, pe neprevăzute. Tânărul era agent operativ la SASS (Structura Asociată pentru Măsuri de Securitate Specială) din cadrul penitenciarului din județul Alba. Vestea tristă a trecerii în neființă a fost anunțată de către colegii săi, pe rețelele de socializare.

”Sunt în stare de șoc! De câteva ore, de când am aflat vestea aceasta groaznică, nu îmi pot reveni!

Unul dintre tinerii mei colegi, un tânăr care a crescut sub ochii mei, un tânăr pe care l-am îndrumat și sfătuit, alături de care am participat la zeci de misiuni, împreună cu care am mâncat la aceeași masă ani de zile, unul dintre copiii mei, a plecat la ceruri!

Azi dimineață, la ora 7:30, când am ieșit din serviciu, a fost ultimul coleg cu care am dat mâna. Acum, nu mai este!

Doamne, cât de crudă poate fi viața, uneori! Rămas bun, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace!

Penitenciarul Aiud și SASS au pierdut un om de valoare. Noi, cei care am muncit alături de tine, am pierdut un prieten și un camarad de nădejde”, a scris Ioan Lucian Docea pe Facebook.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, tânărului i s-ar fi făcut rău și a căzut în fața instituției, în jurul orei 15.00. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital unde a decedat.

