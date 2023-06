TRAGEDIE în Alba: Un bărbat a DECEDAT, electrocutat în propria locuință. Cum s-ar fi petrecut drama

FOTO| Cristina Chirilă, șefă de promoție la Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu”, Cugir: ”Simt că mi-am îndeplinit datoria de elev”

Chirilă Cristina Paula are 18 ani și este şefă de promoţie 2023 la Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu” din Cugir şi vrea să studieze informatică economică, la Timișoara. A absolvit liceul cu media 9,76 şi este pasionată de desen, literatură şi iubește să facă voluntariat.

Cristina a urmat profilul economic – tehnician in activități economice, din cadrul colegiului și din toamnă își dorește să meargă la Timișoara, la Universitatea de Vest, mai exact Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: ”M-am decis să merg la această facultate, deoarece vreau să aprofundez cunoștintele teoretice acumulate pe perioada liceului și de asemenea consider că este un profil cu o deschidere largă din punct de vedere al meseriilor existente pe piața muncii”, spune tânăra.

Chiar dacă majoritatea elevilor din ziua de astăzi consideră că notele sunt cel mai important lucru când vine vorba de școală, tânără din Cugir spune că notele nu sunt cel mai important lucru pentru ea ci sunt doar rezultatele muncii sale.

Pentru examenul de bacalaureat, tânăra absolventă s-a pregătit în mare parte singură, acasă, matematica fiind singura materie la care a luat meditații.

Fiind o persoană care știe să își pună prioritățile pe primul loc, a reușit să obțină rezultate excelente în cei patru ani de liceu, iar motivația sa a venit din dorința de a reuși în viață, de a avea un viitor bun, un trai mai mult decât decent și într-o oarecare măsură ”din dorința de a-mi dovedi mie și celor din jur că sunt capabilă de multe”.

Titlul de ,,Șef de promoție” care i-a fost acordat anul acesta este o mare onoare pentru ea: ”Să fiu șefă de promoție a fost o onoare și o mândrie, simt că mi-am îndeplinit datoria de elev și copil și că am reușit să fac ceea ce mi-am propus încă de la început, să excelez”, mărturisește tânăra.

Cristina este dovada că un elev reușește să mențină echilibrul între timpul pe care îl prioritizează pentru învățat și timpul său liber. Astfel titlul de ,,Șef de promoție” este rezultatul unui mod de a fi, al unui stil de viață dedicat studiului și timpului liber deopotrivă, cu mare seriozitate și pasiune: ”De-a lungul anilor am avut diverse pasiuni, sunt o persoană căreia îi place să aibă timpul liber ocupat cu diverse. Una dintre cele mai mari pasiuni ale mele este să-i ajut pe cei din jur, astfel am făcut doi ani de voluntariat la Crucea Roșie Română, unde am fost și lider de tineret. De asemenea, am fost timp de câțiva ani la cercul de desen din oraș. În mare parte, iubesc tot ceea ce ține de artă, atât desenul, cât și literatura”, mai spune tânăra.

Absolventa a reușit să demonstreze de-a lungul anilor colegilor săi că doar prin mult efort și străduință vei reuși să îți atingi scopurile: ”Generațiilor care urmează le doresc să știe să folosească ceea ce le oferă viața într-un mod constructiv, să profite de fiecare oportunitate, conștienți că din orice, până și din greșeli, se poate învăța ceva și să realizeze că lumea și societatea are nevoie de o schimbare, iar ei să fie parte din ea”.