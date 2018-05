Tradiție pentru CSȘ Blaj – locul patru pe țară la volei juvenil, pentru al 4-lea an la rând

La aproximativ o lună de la bucuria calificării pentru a patra oară consecutiv la un turneu final, dintre care disputase două finale mici la mini-volei, CSȘ Blaj a trăit momentul celei de-a treia finale mici, de data aceasta la categoria speranțe. Vorbim aici despre echipa de volei masculin din “Mica Romă”, condusă de trei ani de destoinicul antrenor Alexandru Man. Este vorba de duelul cu CSȘ Tulcea, pentru urcarea pe podiumul competiției naționale, o frumoasă reeditare a finalei la mini-volei, cu aceleași generații de copii, desfășurată acum doi ani la Blaj. “A fost un turneu final epuizant, timp de o săptămână la Botoșani, abordat cu maximă seriozitate, având încredere în șansele noastre. A fost un final extrem de fericit, devenind revelația turneului, conform celor prezenți și organizatorilor”, a spus “Delu” Man.

CSȘ Blaj a reușit să ajungă între cele mai bune echipe din țară, alături de multiple campioane naționale și medaliate an de an la acest nivel. Nume precum CSȘ Botoșani – medaliată cu aur, “gladiatorii” care și-au apărat titlul obținut anul trecut; CS Dinamo București – formație extrem de experimentată, medaliată cu argint, ei disputând aproximativ 50-60 de jocuri oficiale într-un an competițional datorită campionatelor municipale ale Bucureștiului și CȘȘ Tulcea – medaliată cu bronz, o formație pe scheletul căreia este format lotul național de speranțe, antrenorul acesteia fiind și antrenorul lotului național. “Mă bucur din tot sufletul pentru acești copii, pentru rezultat și pentru părinții lor, al căror sprijin a fost necondiționat în tot acest timp. Felicitări tuturor!”, este mesajul transmis de Alexandru Man. Prezența constantă la nivelul primelor 4 echipe din țară, chiar și după trecerea la faza superioară ca și vârstă, este un rezultat notabil pentru CSȘ Blaj, pentru care a devenit obișnuință obţinerea unui loc 4 la nivel național. Rezultatele din Moldova au fost: *semifinală, 0-3 cu CSȘ Botoșani (a luat titlul) și 0-3 cu CSȘ Tulcea (în finala mică). Lotul de jucători: Tudor Balu, Răzvan Oltean, Octavian Orian, Darius Poantă, Bogdan Poantă (frați), Sebastian Roșianu, David Răzăilă, Gabriel Bărbat, Antonio Jidveian, Cristian Bălău, Robert Rus, Marian Horhat, aceștia trecând în stagiunea viitoare la cadeți.