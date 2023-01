TOP 10 parfumuri pentru femei 2022-2023 (P)

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 20 – 26 ianuarie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Plane / S.O.S.: Aterizare forțată Avanpremiera

Regia: Jean-François Richet

Cu: Gerard Butler, Mike Colter

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

În filmul de acțiune SOS: Aterizare Forțată, pilotul Brodie Torrance (Gerard Butler) își salvează pasagerii de la o lovitură de fulger, făcând o aterizare riscantă pe o insulă sfâșiată de război – doar pentru a descoperi că supraviețuirea aterizării a fost doar începutul. Când majoritatea pasagerilor sunt luați ostatici de rebeli periculoși, singura persoană pe care Torrance se poate baza pentru ajutor este Louis Gaspare (Mike Colter), un criminal transportat de FBI. Pentru a salva pasagerii, Torrance va avea nevoie de ajutorul lui Gaspare și află că el îi poate oferi mai mult decât pare la prima vedere.

Luni, Marti, Joi 21:20

What’s Love Got to Do with It? / Și dragostea unde e? Avanpremiera

Regia: Shekhar Kapur

Cu: Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Oliver Chris, Nosheen Phoenix

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Cum găsești o iubire durabilă în lumea de azi? Pentru documentarista dependentă de aplicațiile de întâlniri Zoe (Lily James), aplicația nu i-a adus în viață decât bărbați nepotriviți, mai ales dacă o întrebi pe excentrica ei mamă, Cath (Emma Thompson). Pentru Kazim (Shazad Latif), prietenul din copilărie și vecin al lui Zoe, răspunsul pentru a găsi iubirea este să urmeze exemplul părinților săi și să opteze pentru o căsătorie aranjată (sau „asistată”) cu o strălucitoare și frumoasă mireasă din Pakistan. În timp ce Zoe filmează călătoria plină de speranță a lui Kazim, de la Londra la Lahore, pentru a se căsători cu o străină aleasă de părinții săi, ea începe să se întrebe dacă nu cumva are ceva de învățat de la o abordare profund diferită a găsirii iubirii.

Marti, Joi 18:50

Close / Aproape Avanpremiera

Regia: Lukas Dhont

Cu: Émilie Dequenne, Léa Drucker, Eden Dambrine, Gustav De Waele, Léon Bataille

Gen Film: Drama

Durată: 109 min

Rating: AP 12

La 13 ani, prietenia este un sentiment de neprețuit. Léo şi Rémi împart totul de când se ştiu, însă primele semne ale adolescenței le pun intimitatea relației la grea încercare. O legătură profundă care se rupe brusc și tragic, lăsându-l pe Léo să înţeleagă cu ce a greşit.

Luni, Marti, Joi 17:45

Pinocchio

Regia: Daniel Burcea

Cu: Victor Bucur, Marius Burcea, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 48 min

Rating: AG

Celebra poveste a lui Pinocchio este cunoscuta si iubita de copiii din intreaga lume. Micii spectatori sunt invitati sa redescopere povestea scrisa de Carlo Collodi, intr-un spectacol muzical cu papusi si marionete, antrenant si educativ.

Duminica 12:00

Babylon

Regia: Damien Chazelle

Cu: Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li

Gen Film: Comedie, Drama, Istoric

Durată: 194 min

Rating: N15

O poveste despre ambiție exagerată și excese scandaloase, care urmărește ascensiunea și decăderea mai multor personaje în timpul unei epoci de decadență și depravare fără margini la începutul Hollywood-ului.

Vineri pana Joi 20:00

Taximetriști

Regia: Bogdan Theodor Olteanu

Cu: Alexandru Ion, Rolando Matsangos

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N15

O noapte. Zeci de povești. Un singur oraș.

Lică – taximetristul „știe-tot” – și Liviu – taximetristul „tace mult” – sunt prieteni buni, deși sunt complet diferiți, iar viziunile lor despre lume și viață nu se prea întâlnesc decât la shaormerie. Dar amândoi împărtășesc frustrarea de-a face o meserie care speră să le asigure un trai decent și poate niște economii până găsesc altceva mai bun.

Vineri, Sambata, Miercuri 12:50; 21:20

Duminica 21:20

Luni 19:00; Marti, Joi 16:45

A Man Called Otto / Un bărbat pe nume Otto

Regia: Marc Forster

Cu: Tom Hanks

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 132 min

Rating: N 15

Bazat pe bestsellerul nr. 1 din New York Times A Man Called Ove, Un bărbat pe nume Otto spune povestea lui Otto Anderson (Tom Hanks), un bărbat morocănos care nu mai vede un scop în viață după pierderea soției. Otto este gata să sfârșească cu toate, dar planurile îi sunt întrerupte atunci când o tânără familie plină de viață se mută în vecinătate, iar el își întâlnește perechea în Marisol – care-l provoacă să vadă viața într-un mod diferit, ceea ce duce la o prietenie neverosimilă care transformă lumea din jurul lui.

Vineri pana Duminica, Miercuri 14:45

M3GAN

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

M3GAN este o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte. Proiectată de geniala specialistă în robotică Gemma, jucăria de companie MEGAN poate asculta, privi și învăța în timp ce devine prietenă și profesoară, colegă de joacă și protectoare pentru copilul la care este conectată.

Vineri pana Duminica, Miercuri 19:00

Luni 16:45; Marti, Joi 12:35

Mummies / Mumiile: Aventuri moderne

Regia: Juan Jesús García Galocha

Cu: Eleanor Tomlinson, Sean Bean, Hugh Bonneville, Celia Imrie, Joe Thomas

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

Animația lui Juan Jesús García Galocha spune povestea a trei mumii care ajung în Londra zilelor noastre, unde pornesc în căutarea unui inel antic care a aparținut familiei regale și care a fost furat de prea ambițiosul arheolog Lord Carnaby.?

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 13:50

Duminica 13:00

Romina, VTM

Regia: Paul-Răzvan Macovei

Cu: Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 88 min

Rating: AP 12

Romina (Nicole Cherry), înfiptă și isteață cum e ea, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ca să reușească, e nevoită să își confrunte toate fricile. În peripeția ei, ajunge să se îndrăgostească de Valentin (Rareș Mariș), un turist venit în vacanță la Costinești, cu planuri de a cânta la chitară pe pietonală pentru a câștiga un ban cinstit. Romina îl ajută pe Valentin să devină artist în toată regula, și, fără să își dea seama, Valentin ajunge să semene cam mult cu Gino (Bogdan DLP). Între Romina și Gino pare că a fost ceva la un moment dat, și asta îl face pe Valentin să devină gelos. Cei 3 sunt acompaniați de o gașcă foarte colorată, formată din Narcisa (Cesima Nechifor), Dana (Ana-Maria Guran), Mihai (Costi Max), Pamela (Cristina Pucean), Sebi (Yny Sebi), Bobby (Costel Biju) și Tzancă Uraganu. Va reuși Romina să salveze terasa tatălui ei și dacă da, la ce cost?

Vineri pana Duminica, Miercuri 15:00; 17:00

Luni 12:45; 14:50; Marti, Joi 14:50

Operation Fortune: Ruse de guerre / Operațiunea Fortune: Urzeala războiului

Regia: Guy Ritchie

Cu: Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone, Aubrey Plaza

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Agentul special Orson Fortune și echipa sa de agenți recrutează una dintre cele mai mari vedete de cinema de la Hollywood pentru a-i ajuta într-o misiune sub acoperire, atunci când vânzarea unei noi tehnologii mortale de arme amenință să perturbe ordinea mondială.

Vineri pana Duminica, Miercuri 17:30

Luni, Marti, Joi 15:20

Finnick / Lumea secretă a spiridușilor

Regia: Denis Chernov

Cu: Paul Castro Jr., Clifford Chapin, Emily Cramer, Artur Babich, Nathalie Ferare

Gen Film: Animatie, Aventuri

Durată: 93 min

Rating: AG

Finnick este un tânăr spiriduș, căruia nu pare să-i pese de responsabilitatea de a transforma casa oamenilor într-un cămin. Totul se schimbă atunci când o nouă familie vine în casa pe care o protejează el, iar trucurile lui de a scăpa de responsabilitate nu mai funcționează deloc.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:50

Duminica 13:50

Lyle, Lyle, Crocodile / Lilu, Lilu, Crocodilu

Regia: Josh Gordon, Will Speck

Cu: Javier Bardem, Constance Wu, Brett Gelman, Shawn Mendes, Scoot McNairy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

Avand la bază cartea pentru copii cu același nume, lungmetrajul semnat de Josh Gordon și Will Speck spune povestea lui Lilu, un crocodil neobișnuit care trăiește în marele New York și care… nu mușcă

Dublat: Vineri pana Duminica, Miercuri 12:20

Luni, Marti, Joi 13:00

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Joi 15:50; 19:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.