Tinerii din România, cei mai săraci din UE. Care este cea mai afectată categorie de tineri români în funcție de vârstă

14 februarie 2022 Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților. Află Legenda Sfântului Valentin!

Valentine’s Day se sărbatorește acum în întreaga lume, iar îndrăgostiții se folosesc de acest prilej pentru a-si face declarații de dragoste si pentru a-si oferi cadouri unii altora.

Ziua Indragostitilor poarta denumirea salvatorului indragostitilor, Sfantul Valentin. Potrivit unei legende, acesta ar fi oficiat casatorii in secret, în vremea împăratului Claudius al II-lea, care a interzis oficierea legăturilor cuplurilor pentru a-i putea recruta pe bărbați in serviciile militare.

Ziua Îndrăgostiților, ziua Sfântului Valentin

In ultima vreme, Ziua Indragostitilor a fost adoptata si pe meleagurile noastre. Tinerii sunt incantati ca exista si o zi a lor, a indragostitilor, un prilej de a sarbatori impreuna cu cel (cea) iubit(a). Desi mai sunt voci care spun ca nu este o zi specifica tarii noastre, ea prinde radacini tot mai adanci cu fiecare an ce trece.

Cine a fost Valentin?

Multi dintre noi ne intrebam desigur cine a fost Valentin si care sunt originile acestei sarbatori. Exista mai multe versiuni ale acestei istorioare, care imbinate au nascut o legenda: legenda Sfantului Valentin.

Legendele:

Se spune ca Valentin a fost un preot roman martirizat in timpul persecutiei lui Claudius in anii 269-270 d.c. Tanar fiind, Valentin ii ajuta pe crestini in vremurile persecutiei. El a fost prins si bagat in inchisoare, unde a devenit un propovaduitor. Tocmai de aceea a fost condamnat la moarte la data de 14 februarie-269.

O alta varianta ne spune ca Valentin a fost un preot care casatorea cuplurile in secret, impotriva legii date de Imparatul Claudius care interzisese casatoria. Si in aceasta poveste el a fost dus la inchisoare deoarece refuzase sa treaca la credinta in zeii pagani. In inchisoare, el se imprieteneste cu fiica temnicerului pe care o convinge sa creada in Dumnezeu. In ziua executiei sale 14 feb. 269, Valentin scrie o scrisoare de dragoste fetei temnicerului, pe care nu o semneaza.

Un lucru cert, ramane totusi faptul ca a existat un preot cu numele de Valentin, care a fost executat pentru credinta sa in Dumnezeu.

14 februarie – ziua Sfântului Valentin

Ziua de 14 februarie a ramas o zi speciala in care il sarbatorim pe Sfantul Valentin. Aceasta se intampla cu o zi inainte de festivalul pagan in care se sarbatorea dragostea.

In 496 Papa Gelasius schimba Lupercalia de la 15 la 14 februarie in incercarea sa de a stopa aceasta sarbatoare pagana. Biserica intelege ca nu este nimic rau in a sarbatori dragostea, ci doar elementele pagane care aduceau o insulta la adresa divinitatii. Lupercalia s-a sarbatorit in continuare, dar aceasta a ramas marcata ca ziua Sf. Valentin. Astfel, Valentin a inceput sa fie cunoscut ca fiind protectorul indragostitilor.

Cand avea loc Lupercalia, sarbatoarea pagana, se obisnuia sa se scrie numele tuturor fetelor nemaritate, care apoi se introduceau intr-o cutie. Fiecare barbat extragea cate un astfel de biletel, iar fata aleasa devenea iubita lui pentru un an intreg.

O practica similara a prins contur incepand cu secolul al 14-lea. In ziua de 14 februarie fiecare baiat alegea o fata care-I devenea iubita pentru o zi. Aceasta se facea pentru a corespunde cu credinta ca imperecherea pasarilor (simbolul primaverii) are loc de ziua Sf. Valentin.

Cartile postale ale dragostei

Mesajele trimise intre cei doi îndrăgostiți in aceasta zi sunt predecesoarele Cărților poștale de Ziua Indragostitilor din zilele noastre. Cărțile poștale cu dedicatii speciale au aparut de abia in 1780. Ele au avut un mare succes in Germania unde erau numite cărțile prieteniei. Astăzi se transmit prin mijloace electronice mesaje de valentine’s day