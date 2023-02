Tinerii călătoresc gratuit în UE: Condițiile de participare și perioada de înscriere

PERCHEZIȚII de amploare la mai multe spitale din România: Sunt vizate fapte de abuz în serviciu, luare şi dare de mită, fals intelectual, uz de fals, înşelăciune

În cursul dimineții de vineri, 17 februarie, au loc zeci de percheziții, în trei județe, la o primărie, cinci spitale, un ONG, sediile unor firme și domiciliile unor persoane fizice. Sunt vizate mai multe infracțiuni de dare de mită, luare de mită și falsuri, săvârșite de cadre medicale sau persoane din anturajul acestora.

IGPR anunţă că vineri dimineaţă au loc 24 de percheziţii în Braşov, Iaşi şi Neamţ, într-un dosar de abuz în serviciu, luare şi dare de mită, fals intelectual, uz de fals, înşelăciune. Sunt vizaţi medici care ar fi făcut operaţii cu încălcarea procedurilor de lucru, afectând sau punând în pericol sănătatea pacienţilor. De asemenea, au fost constatate încălcări ale prevederilor legale în domeniul construcţiilor, cu privire la un imobil situat într-o zonă încadrată ca arie protejată, afirmă anchetatorii. Nouă persoane vor fi duse la audieri şi vor fi audiaţi mai mulţi martori.

”La această oră, în vederea completării materialului probator într-o cauză complexă, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, fals intelectual, uz de fals, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţişti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţia de Investigaţii Criminale, I.P.J. Braşov, I.P.J. Iaşi, I.P.J. Neamţ şi I.P.J. Suceava, pun în aplicare 24 de mandate de percheziţie domiciliară (17 – D.I.C. şi 7 – D.I.C.E.). Activităţile se desfăşoară în judeţele Braşov (3), Iaşi (20) şi Neamţ (1), la sediile sociale ale unor firme (3), la domiciliile persoanelor fizice (9) presupus a fi implicate în activitatea infracţională sau la imobile deţinute de acestea (5). De asemenea, vor fi efectuate percheziţii domiciliare la sediul unei primării comunale (1), a unor unităţi medicale – spitale (5) şi la un O.N.G. (1)”, transmite IGPR.

Totodată, vor fi făcute 8 controale economice la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi se vor pune în aplicare 4 ordonanţe prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracţională.

Din cercetări a rezultat suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea mai multor infracţiuni de dare de mită, luare de mită şi falsuri, săvârşite de cadre medicale sau persoane din anturajul acestora, precum şi indicii cu privire la faptul că aceste cadre medicale ar fi efectuat mai multe intervenţii chirurgicale, cu încălcarea procedurilor de lucru şi a indicaţiilor de utilizare a dispozitivelor medicale cardiace (stimulatoare cardiace şi defibrilatoare), care au afectat ori au pus în pericol integritatea corporală, sănătatea ori viaţa unor persoane, pacienţi ai acestora.

De asemenea, au fost constatate încălcări ale prevederilor legale în domeniul construcţiilor, cu privire la un imobil situat într-o zonă încadrată ca arie protejată.

”După efectuarea percheziţiilor domiciliare, echipele constituite împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală-Direcţia regională antifraudă fiscală Suceava vor efectua controale specifice, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operaţiunile derulate de societăţile comerciale vizate, în domeniul producerii şi distribuţiei de echipamente şi dispozitive medicale”, precizează IGPR.

De asemenea, vor fi puse în executare 9 mandate de aducere ale persoanelor cercetate în cauză şi vor fi citaţi mai mulţi martori, în vederea audierii, activităţile urmând a fi desfăşurate la sediul I.P.J. Iaşi.

La acţiune participă poliţişti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigaţii Criminale şi Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, precum şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice, de investigaţii criminale, pentru acţiuni speciale şi criminalistică ale I.P.J. Braşov, I.P.J. Iaşi, I.P.J. Neamţ şi I.P.J. Suceava.

Activităţile de control se vor desfăşura împreună cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Echipele participante la operaţiune beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi Ministerului Sănătăţii.

Sursa: ziare.com