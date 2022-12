Tichete educaționale de 500 de lei pentru copii: Aproape 190.000 de elevi vor primi banii pe card până în 23 decembrie

Până pe data de 23 decembrie, tichetele educaționale de 500 de lei pentru încă 190.000 de copii vor fi virate, anunță ministrul Boloș. Acesta a promis, în luna noiembrie, că bani vor fi dați în prima săptămână din luna decembrie.

Până pe data de 23 decembrie, încă 190.000 de copii o să primească tichetele educaționale de 500 de lei, după cum a declarat pentru Edupedu.ro, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș: „Acum am rezolvat și primesc toți banii săptămâna aceasta, până pe 23”.

„Cred că mai sunt câteva de virat, dar oricum primesc toți banii înainte de sărbători. Am promis că până în data de 9 decembrie, e adevărat, dar am avut ceva probleme cu listele de beneficiari. Acum am rezolvat și primesc toți banii săptămâna aceasta, până pe 23”, a spus Marcel Boloș.

Acesta a mai spus că „mecanismul urmează să-l definitivăm în luna februarie sau până în trimestrul întâi, ca să putem face majorarea de valoare și schimbarea de mecanism. Trebuie să terminăm proiectul de ordonanță.”

În anul școlar 2022-2023 sunt 405 mii de beneficiari. Pentru 160.000 au fost virații banii în perioada octombrie-noiembrie. 190.000 o să primească cei 500 de lei săptămâna aceasta, până pe 23 decembrie, iar restul de 55.000 în perioada ianuarie-februarie, potrivit lui Marcel Boloș.

În luna noiembrie, Ministerulul Investițiilor și Fondurilor Europene a informat că au primit banii 160.000 de copii din medii defavorizate. În anul școlar 2022-2023 sunt 405.000 de beneficiari, conform comunicatului.

Edupedu.ro a semnalat încă din octombrie că tichetele educaționale, cu care se pot cumpăra rechizite elevilor defavorizați, vor ajunge la beneficiari după începerea anului școlar (n. red. – 5 septembrie 2022).

Suma de 500 de lei primită pe card de părinții elevilor defavorizați care îndeplinesc anumite condiții poate fi folosită pentru a cumpăra rechizite și haine pentru școală, însă cursurile anului școlar 2022-2023 au început pe 5 septembrie. Banii au întârziat pentru că a fost nevoie de o aprobare de la Comisia Europeană, fiind mai mulți beneficiari anul acesta față de anul trecut, motiva MIPE.

De precizat, banii pentru anul școlar trecut, 2021-2022, au fost virați în luna aprilie a acestui an, cu 3 luni înainte de încheierea anului școlar.

„Beneficiază de sprijinul în valoare de 500 de lei:

Copiii din învățământul de stat preșcolar, cu condiția ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei);

Elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.275 lei).