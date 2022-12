Termocentralele pe cărbuni vor mai funcționa pe timpul crizei energetice: Decizia a fost luată de Guvern

Un șofer român a câștigat o sumă mare de bani la Loteria de Crăciun din Spania. Care este motivul pentru care bărbatul nu se poate bucura

Un român care trăiește de peste 20 de ani în Spania a câștigat o sumă importantă de bani la Loteria de Crăciun 2022, însă, din păcate, Vasile nu se poate bucura, deoarece are probleme cu inima, astfel o emoție puternică i-ar fi fatală.

Vasile, care este șofer de camion și a plecat în 2001 din România pentru a câștiga mai mulți bani, a mers joi la administrația numărul 2 din Roquetas de Mar pentru a revendica o parte din premiul El Gordo (sunt mai mulți câștigători – n.r.), scrie libertatea.ro.

„Sunt foarte fericit, dar nu pot să sărbătoresc așa cum merită, trebuie să fiu calm. Nu mă pot bucura, am probleme cu inima. Încă mă refac”, a declarat Vasile când a mers să-și revedice premiul de la loterie. El a povestit jurnaliștilor cum recent a suferit in infarct, iar o emoție puternică ar fi putea fi fatală. A avut marele noroc și atunci, dar și acum. În timp ce era la volan a suferit infarctul și a fost salvat miraculos de medici. Despre premiul câștigat, cei 400.000 de euro, Vasile a spus că intenționează să-și cumpere o casă petnru că stă cu chirie de mulți ani.

Cea mai veche Loterie din lume

ElGordo de Navidad” este o loterie foarte populară din Spania. Această loterie este, de asemenea, cunoscută sub numele de „Lotería de Navidad” sau loteria spaniolă de Crăciun. Deoarece „ElGordo de Navidad” apare în fiecare an în timpul sezonului de Crăciun. Se estimează că aproape 98% din populația adultă din Spania participă la această loterie. Chiar dacă în mod normal nu joacă în nicio altă loterie pe parcursul unui an. A devenit o tradiție de Crăciun în Spania să cumperi cel puțin o porție mică din întregul cupon.

„El Gordo de Navidad” este, de asemenea, una dintre cele mai vechi loterii din lume, care și-a început operațiunile cu peste 200 de ani în urmă! Loteria spaniolă de Crăciun și-a început activitatea în 1812. De atunci „elGordo de Navidad” are loc în fiecare an în decembrie (chiar și în timpul războiului civil spaniol)