Țara care ar putea pune capăt pandemiei. Declarația făcută de Alexandru Rafila

Israelul ar putea rezolva problema pandemiei până în luna mai a acestui an, este părerea reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila.

„Cred că Israel va rezolva problema până în mai, pe teritoriul național”, a spus Alexandru Rafila la emisiunea lui Marius Tucă de la Aleph News.

Your browser does not support the video tag.

„Cu cât vaccinarea merge mai repede, cu atât problemele dispar sau sunt mai mici. Dacă ai populație vaccinată și transmiterea este mai mică. Atunci și transmiterea mutațiilor este mai mică”, a explicat Alexandru Rafila.

Israelul a avut acorduri cu Moderna și AstraZeneca înainte de certificarea oficială. Sistemul de sănătate din Israel este considerat unul dintre cele mai eficiente din lume.

Israelul a comandat stocurile tuturor celor trei vaccinuri utilizate în Occident – Pfizer / BioNTech, Moderna și Oxford / AstraZeneca – înainte ca vreunul dintre ele să fi fost aprobat oficial. Un acord cu Moderna a fost semnat încă din iunie, înainte de a începe chiar încercările critice de fază III. Pfizer a semnat un acord pentru opt milioane de vaccinuri – suficient pentru a acoperi singuri jumătate din populație – pe 13 noiembrie, la doar câteva zile după ce a anunțat rezultatele studiilor sale. În săptămâna următoare, Israelul a ajuns la o înțelegere cu AstraZeneca pentru 10 milioane de doze de la Oxford.

Ministrul sănătății, Edelstein, a declarat că Israelul a fost o „pasăre timpurie” în negocierile cu firmele farmaceutice. „Conducem cursa mondială datorită pregătirilor noastre timpurii”, a spus el pentru New York Times. Israelul a fost, de asemenea, inclus într-un acord UE pentru vaccinurile AstraZeneca, un parteneriat promovat de Germania din sensul de responsabilitate istorică față de țară.

Sursă: stiripesurse.ro