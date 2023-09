Tânără de 24 de ani, din Sibiu, sechestrată, lovită și amenințată, într-un apartament din Alba Iulia: Agresorul, reținut de polițiști

Depășiri ale parametrului turbiditate al apei în mai multe zone din Alba Iulia: Anunțul Apa CTTA

Ca urmare a avariei din cursul zilei de luni, 18 septembrie, Apa CTTA Alba anunță consumatorii că și marți vor exista depășiri ale parametrului turbiditate al apei în mai multe zone din Alba Iulia

„SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia, informează consumatorii că urmare a avariei din data de 18.09.2023, remediata in jurul orei 23.00, vor exista si in cursul zilei de astazi, 19.09.2023, dedepasiri ale parametului turbiditate in mai multe zone ale municipiului Alba Iulia: Centru, Lipoveni, Ampoi I, II și III, până la remedierea acestuia.

Va cerem scuze, inca o data, si asiguram toti consumatorii ca echipele noastre depun tot efortul pentru ca acest disconfort sa fie de cat mai scurta durată”, a transmis APA CTTA.