Tânăr din Alba, condamnat după ce a distribuit pe internet materiale pornografice cu o minoră. Se va afla sub supraveghere timp de 4 luni și va plăti 7.000 de lei daune morale

Când începe Postul Paștelui 2023. Postul Mare pentru Paștele ortodox și Paștele catolic este cel mai lung și mai aspru post de peste an

Paștele este una dintre sărbătorile mari de peste an, dar spre deosebire de Crăciun, acesta nu se sărbătorește în fiecare an la aceeași dată. În 2023, atât Paștele ortodox, cât și cel catolic for fi sărbătorite în luna aprilie.

În 2023, Paștele ortodox va pica duminică 16 aprilie, iar Paștele catolic va fi sărbătorit în data de 9 aprilie.

Așa cum este tradiția, duminica Floriilor este sărbătorită cu o săptămână înainte de Paște. Astfel, Floriile ortodoxe 2023 pică pe 9 aprilie, iar cele catolice pe 2 aprilie.

Românii au liber în prima și în a doua zi de Paște, iar începând din anul 2018, și Vinerea Mare este zi liberă. Astfel, în 2023 salariații vor sta acasă pe:

14 aprilie 2023 – Vinerea Mare – zi liberă sărbătorită vineri;

16 aprilie 2023 – Paște Ortodox – zi liberă sărbătorită duminică;

17 aprilie 2023– a doua zi de Paște Ortodox – zi liberă sărbătorită luni.

Postul Paștelui va începe luni, 27 februarie 2023, și are o durată de 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii Domnului, care va avea loc pe 16 aprilie 2022.

Postul Paștelui 2023 este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut, dat fiind că sunt cele mai puține dezlegări la pește:

25 martie- la sărbătoarea Bunei Vestiri

9 aprilie- la sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, Floriile

Lăsatul secului de carne pentru Postul Mare al Paștelui din 2023 va avea loc duminică, 26 februarie. Cu o săptămână înainte de începerea Postului Paștelui, credincioșii au voie să consume brânză, ouă și lapte. Aceasta se mai numește și Săptămâna Brânzei sau Săptămâna Albă.

Când începe Postul Paștelui catolic 2023:

Paștele catolic 2023 va pica în data de 9 aprilie. Postul Paștelui catolic va începe pe data de 22 februarie și se va termina în data de 8 aprilie.

Ce este interzis să faci în Postul Paștelui 2023?

În Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și cumetrii.

În Postul Paștelui, biserica spune că nu se cântă și nu se dansează.

În Postul Mare nu se consumă carne, ouă, lapte, brânză și nici alte derivate din acestea.

În Postul Paștelui nu se bea alcool și nu se fumează.

Nu se mănâncă pește în Postul Paștelui, dacă nu este zi cu dezlegare.

În Săptămâna Patimilor se ține un post mai aspru, urmând ca în Vinerea Mare să nu se mănânce deloc.

În Postul Paștelui, creștinii trebuie să se roage mai mult.

În Postul Paștelui este interzisă împreunarea dintre femeie și bărbat.