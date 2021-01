Tânăr de 26 de ani, din Baia de Arieș, REȚINUT pentru FURT: Ar fi sustras 2.500 de euro din locuința unor cunoștințe

Un tânăr de 26 de ani, din Baia de Arieș, a fost REȚINUT de către polițiști pentru FURT după ce ar fi sustras 2.500 de euro din locuința unor cunoștințe.

Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un tânăr care este bănuit de furt. Ar fi pătruns în apartamentul unor cunoștințe și ar fi sustras 2.500 de euro.

La data de 15 ianuarie 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 26 de ani, din Baia de Arieș, care este bănuit de furt.

Se pare că, în perioada 23-27 decembrie 2021, tânărul, folosindu-se de o cheie potrivită, ar fi pătruns, fără drept, în locuința unor cunoștințe, care în acea perioadă au lipsit de la domiciliu și ar fi sustras suma de 2.500 de euro.

Pentru obținerea de probe, în dimineața zilei de 15 ianuarie, polițiștii de investigații criminale, sprijiniți de polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au percheziționat locuința tânărului.

Cercetările sunt continuate.