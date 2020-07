Diana Ignat, talentata baschetbalistă din Cetatea Marii Uniri, se bucură de o nouă convocare la loturile naționale, asemenea provocări devenind deja obișnuință pentru sportiva din Alba Iulia.

Jucătoarea în vârstă de 18 ani a fost solicitată pentru acțiunile următoare ale reprezentativei feminine 3×3 a României, lot coordonat de Monica Șania-Nicolaescu. Astfel, pentru formația națională sunt prevăzute jocuri de verificare în perioada 10-24 august și un stagiu centralizat la Izvorani sau Oradea, urmat de participarea, începând din 26 august, până în 30 august, la FIBA 3×3 Under 18 World Cup 2020 din Ungaria (Debrecen, Hajdú-Bihar).

Albaiulianca a evoluat în ultimul sezon pe prima scenă, la BC Sirius Mureșul Târgu Mureș, iar anul trecut a îmbrăcat iarăși echipamentul “tricolor” la 3×3 Europe Cup Under 17, în Georgia, la Tbilisi.

“Sunt mândră că am avut rezultate bune atât la sport cât și la liceu, că am fost convocată la perioada de pregătire și că fac parte din lotul național de 3×3 Under 18. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și sper să aducem un rezultat cât mai bun pentru România”, a spus Diana Ignat-Kleemann. Anul trecut, reprezentativa României a terminat pe poziția a 11-a din cele 24 de echipe naționale prezente la Tbilisi la FIBA 3×3 Under 18 Europe Cup.

Jucătoarea originară din Cetatea Marii Uniri a împlinit 18 ani în luna februarie și este considerată una dintre marile speranțe autohtone ale sportului de sub panou. Diana a deslușit tainele baschetului în Cetatea Marii Uniri, la LPS Alba Iulia (antrenor Valentin Urian) și este familiarizată, încă de la vârste fragede, cu prezențele în echipa națională a României, la diverse categorii de vârstă (Under 15, Under 16, Under 17), fiind convocată, în premieră, și la echipa națională a României Under 18 în vederea Europenelor. După ce CSU Alba Iulia, echipa din orașul natal, a aruncat prosopul, abandonând activitatea, Diana a rămas în Liga Națională, trecând la CS Municipal Tg. Mureș și continuând să evolueze pe prima scenă a baschetului autothon. Cu echipa națională Under 16, Diana Ignat a fost prezentă la turneul Campionatului European, Divizia B, din Muntenegru, de la Podgorica, România clasându-se pe locul șase din 24 de echipe.

Sportiva visează să continue ascensiunea atât de promițătoare, materializată prin numeroase convocări la echipele naționale, mai mereu fiind mai mică la nivelul vârstei, și aprecierile strânse din partea specialiștilor. Diana Ignat, sora mai mică a fostului portar unirist Vlad Ignat, provine dintr-o familie de sportivi și este o baschetbalistă de mare perspectivă.