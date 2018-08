Tabăra cercetașilor albaiulieni din acest an este dedicată Centenarului. Drumeții, momente speciale în jurul focului și… o misiune secretă pentru 140 de copii și tineri, la Sălciua

Ca în fiecare an, cercetașii din Alba Iulia vor pleca în tabăra de vară, de această dată la Sălciua, județul Cluj, în perioada 18 – 26 august. Cei 140 de participanți vor avea parte de activități interesante, de drumeții și momente speciale în jurul focului.

”Dat fiind ca este un an centenar, ca intreaga comunitate se pregateste de sarbatoare, si cercetasii au ales in acest an, prin tematica taberei, sa celebreze 100 de ani de la Marea Unire. Motivul pentru care cercetasii vor pleca pentru o perioada la Salciua este tocmai pentru ca misiunea lor este una secreta si vor avea 9 zile la dispozitie pentru pune lucrurile in ordine.

In aceasta perioada, cercetasii vor avea 2 zile in care isi vor ridica tabara, isi vor amenaja umbrare, locuri de servit masa si alte facilitati necesare. Vor pleca in drumetii in apropierea zonei si vor incerca astfel sa se apropie de natura, sa descopere lumea inconjuratoare. In acest an cercetasii isi propun sa invete sa manevreze o canoe, astfel ca daca vremea tine cu ei si raul Aries este permisiv, noua aventura a cercetasilor va fi sa iasa cu canoele pe rau si sa invete sa vasleasca.

Nici in acest an nu vor lipsi Olimpiada, unde va exista o mica competitie intre grupele de cercetasi, sau Jocul, dedicat muncii in echipa si inchegarii grupurilor de cercetasi, indiferent de varsta.

Parintii si prietenii sunt invitati sa ne viziteze in data de 25 august, sambata, la Ziua Portilor Deschise”, precizează Florina Pauleti, reprezentantului Centrului Local ”Axente Sever” din Alba Iulia.