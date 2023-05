SURSE: PNL lansează astăzi candidatura lui Marius Hațegan la primăria Alba Iulia. Va fi prezent sau nu Mircea Hava?

Comunicat de presă| Radu Marcel Tuhuț, președinte PSD Alba: „Partidul Social Democrat propune măsuri egale de impozitare între IMM-uri și corporațiile străine!”

În Parlamentul României, am adus în dezbatere noul concept fiscal, promovat la nivelul întregii Uniuni Europene sub titulatura simbolică de taxă de solidaritate. Am convingerea fermă că avem nevoie de măsuri egale de impozitare între Întreprinderile Mici și Mijlocii și corporațiile străine, iar orice companie cu capital străin trebuie să plătească impozite și taxe în România.

Partidul Social Democrat consideră că acest moment este oportun pentru promovarea solidarităţii sociale şi a echităţii economice, motiv pentru care a propus deja o serie de măsuri printre care şi introducerea impozitării cu 1% a cifrei de afaceri pentru toate acele companii care plătesc un impozit pe profit mai mic decât echivalentul a 1% din cifra de afaceri.

Ca argument suplimentar, PSD evidenţiază că aşa cum orice IMM românească poate să achite 1% impozit pe venit şi marile companii pot şi trebuie să ajungă să plătească măcar tot atât. Regula propusă este simplă, orice companie, indiferent că plăteşte impozit pe profit (16%) sau pe venit/cifra de afaceri trebuie să plătească minimum echivalentul a 1% din cifra de afaceri.

O parte dintre antreprenorii români de marcă s-au declarat deja susţinători ai propunerii lansate de Partidul Social Democrat, considerând că în acest regim fiscal favorabil din ţara noastră, o astfel de taxă de solidaritate ar contura un echilibru economic care s-ar stabili, mai ales între companii din același sector. De asemenea, adoptarea unei astfel de măsuri ar putea genera consolidarea reducerii deficitului bugetar, obiectivul fiind înregistrarea excedentului bugetar în doar 3 până la 5 ani.

Partidul Social Democrat nu va renunţa să lupte împotriva oricăror inginerii şi optimizări fiscale, la care recurg în special marile companii pentru a evita cât mai mult plata taxelor şi impozitelor în România. Este vorba în ultimă instanţă despre echitate, dar şi de respectarea reglementărilor europene, cum este de exemplu directiva privind încasarea impozitului în ţara în care se realizează profitul.

Președinte PSD Alba,

Radu Marcel Tuhuț