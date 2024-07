Suplimentarea numărului de însoțitori ai persoanelor cu handicap grav, la vot în Consiliul Local Alba Iulia

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de votat în ședința de joi, 25 iulie 2024, un proiect care vizează suplimentarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav cu asistent personal, începând cu data de 01.08.2024.

Pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap pe anul 2024, Direcția de Asistență Socială a propus pentru anul 2024 un număr de 300 de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor încadrate în gradul grav cu asistent personal, propunere aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 502/ 2023.

La nivelul Direcției de Asistență Socială, s-a constatat o creștere în medie cu 20 de angajați noi/ an (257 angajați noi la final de decembrie 2021, 277 angajați la final de decembrie 2022 și 297 la finalul anului 2023). În perioada 01.01.2024- prezent, am constatat că numărul de posturi pentru angajarea asistenților personali este insuficient, iar pentru a respecta prevederile legale în vigoare de a nu suplimenta numărul de posturi am dat posibilitatea beneficiarilor de certificat de încadrare în gradul grav cu asistent personal să solicite dreptul la indemnizație de însoțitor.

Având în vedere art. 40*) alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare „autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale”.

Totodată, art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare obligă autorităţile administraţiei publice locale la angajarea şi salarizarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Secțiune Știri sub articolul principal

