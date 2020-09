Sublocotenentul Vlad Malina, absolvent al Colegiului Național Militar, șef de promoție la arma Infaterie, în cadrul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu

Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia a publicat în mediul online un mesaj în care laudă rezultatele remarcabile ale unui absovent al colegiului, sublocotenentul Vlad Malina, care în această vară a absolvit Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, ca șef de promoție la arma Infaterie.

„Ne mândrim cu absolvenții noștri!

Sublocotenentul Vlad Malina este absolvent al colegiului nostru, promoția 2017, iar în aceasta vară a absolvit Academia Forțelor Tereste „Nicolae Bălcescu” Sibiu, ca șef de promoție la arma Infanterie.

Serios și ambițios, Vlad privește cu încredere spre viitor și își dorește să ajungă cât mai sus în carieră. Intenționează să se pregătească în continuare prin participarea la diferite cursuri de specialitate din dorința de a aduce cât mai multe lucruri pozitive în mediul militar.

„La finalul liceului militar eram hotărât să urmez cariera militară și să dau ceva mai mult organizației care îmi oferise multe până la acel moment. Astfel, dintre toate academiile am considerat că Academia Forțelor Terestre este următorul pas spre realizarea acestei dorințe. Sunt primul membru al familiei care urmează cariera militară. Am ales arma infanterie întrucât am considerat că îmi va oferi șansa de a ajunge într-o poziție care să îmi permită să le ofer generațiilor viitoare oportunități mai bune decât cele pe care le-au avut generațile anterioare. De asemenea, cred că infanteria este regina armelor și am ales cu bucurie această armă.

Pentru viitor îmi doresc să investesc cât mai mult în mine, să mă axez pe studii și cursuri la început de carieră pentru a acumula un bagaj cât mai vast de cunoștințe, să parcurg fiecare etapă pas cu pas și să reușesc să ajung cât mai sus în ierarhia organizației militare, cu dorința de a aduce cât mai multe lucruri pozitive în mediul militar.

Sentimentul de la absolvire este unul deosebit. Recunosc că sunt foarte mulțumit de munca depusă și de realizările obținute, privesc cu încredere spre viitor și sper că voi reuși să realizez tot ceea ce îmi propun”, a mărturisit Vlad.

Despre Vlad, diriginta acestuia doamna profesoară Dorina Filipescu, spune că „și-a urmărit scopul inițial, cu pași hotărâți și siguri, încă din momentul în care a îmbrăcat uniforma militară. Seriozitatea, determinarea și o puternică motivație pentru cariera militară i-au adus rezultatele deosebite pe care și le-a dorit. Continuând ceea ce a realizat până în prezent, este hotărât să investească în cariera și formarea lui viitoare, astfel încât să facă cinste marii organizații pe care cu cinste și onoare o reprezintă. Îi dorim mult succes pe viitor și realizarea carierei deosebite pentru care a muncit și pe care a visat-o încă de acum șapte ani!”.

Te felicităm, Vlad pentru realizările obținute și suntem conviși că vei reuși în tot ceea ce îți propui!”, este mesajul postat de către Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia pe pagina acestora de socializare.