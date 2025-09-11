SUA marchează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 cu ceremonii de comemorare

Comemorarea atacurilor de la 11 septembrie: Evenimente și inițiative speciale în SUA, la 24 de ani de la tragedie

La 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, Statele Unite marchează din nou una dintre cele mai dramatice zile din istoria sa recentă.

În urma atentatelor coordonate de rețeaua Al-Qaeda, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața, dintre care 2.753 la New York, după prăbușirea turnurilor gemene ale World Trade Center, 184 la Pentagon și 40 de pasageri aflați la bordul zborului United 93, prăbușit în Pennsylvania.

La New York, unde tragedia a lovit cel mai dur, familiile victimelor insistă ca Memorialul 9/11, loc vizitat anual de peste 4 milioane de persoane, să fie administrat cu o atenție și mai mare, pentru a păstra respectul față de memoria celor dispăruți.

Tot aici, pe Long Island, este pregătit un spectacol cu drone, menit să înlocuiască focurile de artificii tradiționale și să ofere un omagiu vizual, simbolic și mai puțin zgomotos.

Evenimente de comemorare sunt programate în întreaga țară. În Michigan și în alte state, autoritățile locale și organizațiile civice organizează ceremonii publice, momente de reculegere și activități educative pentru elevi, pentru ca noile generații – care nu au trăit acele clipe – să înțeleagă dimensiunea tragediei.

Pe lângă pierderile umane imediate, atacurile din 11 septembrie au lăsat urme adânci și pe termen lung. Peste 33.000 de pompieri și salvatori care au intervenit atunci au fost ulterior diagnosticați cu afecțiuni respiratorii și boli cronice, iar costurile economice directe și indirecte depășesc 1 trilion de dolari.

Comemorarea din acest an rămâne, astfel, un prilej de omagiu, dar și o amintire puternică a rezilienței americane în fața tragediilor.

