SUA marchează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 cu ceremonii de comemorare
Comemorarea atacurilor de la 11 septembrie: Evenimente și inițiative speciale în SUA, la 24 de ani de la tragedie
La 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, Statele Unite marchează din nou una dintre cele mai dramatice zile din istoria sa recentă.
În urma atentatelor coordonate de rețeaua Al-Qaeda, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața, dintre care 2.753 la New York, după prăbușirea turnurilor gemene ale World Trade Center, 184 la Pentagon și 40 de pasageri aflați la bordul zborului United 93, prăbușit în Pennsylvania.
<img class="aligncenter wp-image-341194 size-full" src="https://ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2015/09/atacuri-teroriste-11-septembrie.jpg" alt="atacuri teroriste 11 septembrie" width="728" height="576" /
La New York, unde tragedia a lovit cel mai dur, familiile victimelor insistă ca Memorialul 9/11, loc vizitat anual de peste 4 milioane de persoane, să fie administrat cu o atenție și mai mare, pentru a păstra respectul față de memoria celor dispăruți.
Tot aici, pe Long Island, este pregătit un spectacol cu drone, menit să înlocuiască focurile de artificii tradiționale și să ofere un omagiu vizual, simbolic și mai puțin zgomotos.
Evenimente de comemorare sunt programate în întreaga țară. În Michigan și în alte state, autoritățile locale și organizațiile civice organizează ceremonii publice, momente de reculegere și activități educative pentru elevi, pentru ca noile generații – care nu au trăit acele clipe – să înțeleagă dimensiunea tragediei.
Pe lângă pierderile umane imediate, atacurile din 11 septembrie au lăsat urme adânci și pe termen lung. Peste 33.000 de pompieri și salvatori care au intervenit atunci au fost ulterior diagnosticați cu afecțiuni respiratorii și boli cronice, iar costurile economice directe și indirecte depășesc 1 trilion de dolari.
Comemorarea din acest an rămâne, astfel, un prilej de omagiu, dar și o amintire puternică a rezilienței americane în fața tragediilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Un comentariu
Lasă un răspuns
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2025 | Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025
Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025 Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în august 2025, de 887.492 persoane, dintre care 836.135 erau pensionari din sistemul public, iar 51.357 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Citește și: PENSII 2025 | Merită să cumperi […]
VIDEO | Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR: Ce amendă a primit
Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului a primit o amendă consistentă. Citește și: VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la […]
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România: Culturile le-au fost afectate de înghețul târziu
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El arată că fermierii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2025 | Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025
Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025 Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari...
SUA marchează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 cu ceremonii de comemorare
Comemorarea atacurilor de la 11 septembrie: Evenimente și inițiative speciale în SUA, la 24 de ani de la tragedie La...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după...
FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly”...
Curier Județean
11-12 septembrie 2025 | Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest Directorii de școală finaliști din...
Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA
Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...
nice
12 septembrie 2015 la 13:09
NU ne intereseaza ce fac americanii, e treaba lor nu-a mea ca sa baga in alte treburi ei..