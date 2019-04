Studenții vor putea să se transfere la alte facultăți și în primul sau ultimul an de studii – PROIECT

Conform unei inițiative legislative ce a fost pusă de curând în dezbatere publică pe website-ul Ministerului Educației Naționale (MEN), cei ce urmează studii universitare de licență sau de master vor putea să se transfere la alte facultăți și în primul sau ultimul an de studii. În prezent, cei ce vor să se mute la alte facultăți nu pot face acest lucru în anul de început sau cel terminal al studiilor.

Noile reguli pe care vor trebui să le respecte cei ce vor să schimbe facultatea la care studiază se regăsesc în Proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, document ce a fost publicat recent în dezbatere publică la MEN și care are nevoie, pentru a se putea aplica, de semnătura ministrului educației și de publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, potrivit textului inițiativei legislative, studenții și masteranzii vor putea să se transfere la o altă facultate și în primul sau ultimul an de studii. În prezent, transferul la o altă facultate se poate face doar după primul an și până la sfârşitul penultimului an de studii și doar la aceeaşi specializare.

Mai exact, studenții și masteranzii se vor putea muta, potrivit proiectului de act normativ, “după primul semestru şi până la sfârșitul penultimului semestru, între programe de studii cu același număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceiași ramura de știință”.

Pe de altă parte, doctoranzii se vor putea transfera doar în cadrul aceluiași domeniu de doctorat și numai după finalizarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Totodată, aceștia se vor putea muta și în cadrul aceleiași școli doctorale, dar doar în cazul situațiilor legate de profesorii coordonatori ai doctoratului, mai exact, în cazul pensionării sau decesului acestora.

Atenţie! Proiectul legislativ NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie adoptat de Ministerul Educației Naționale și, ulterior, publicat în Monitorul Oficial.

Sursa: avocatnet.ro