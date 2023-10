Studenții plătesc integral abonamentele la transportul local în comun: Vor primi reducerea de 90% prin decontare de la universități

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 10 OCTOMBRIE 2023: 470 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 OSPATAR (CHELNER) 1 0258806276

ALBA IULIA DENY LOOK PIZZAR 1 0742046001

ALBA IULIA SC APC UNIVERSAL PARTNER SRL CASIER 1 0747222311

ALBA IULIA SC APC UNIVERSAL PARTNER SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

ALBA IULIA PRODPAN SWEET S.R.L. PATISER 1 0762856377

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SEF SERVICIU 1 0258806276

ALBA IULIA SC APC UNIVERSAL PARTNER SRL STIVUITORIST 1 0747222311

ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) 3 0258811443

ALBA IULIA MARY PAN VIILOR S.R.L. BRUTAR 1 0742518018

ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA CONTABIL-SEF 1 0258811443

ALBA IULIA QEH DAVONA CONSULT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744510521

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258806276

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ZUGRAV 1 0258806276

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA SC FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 3 0753257913

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0732790001

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0756369822

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0756369822

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 4 0720085887

ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. MANAGER DE PRODUS 1 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 OSPATAR (CHELNER) 1 0258806276

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 REFERENT DE SPECIALITATE ÎNVATAMÂNT 1 0258806276

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 1 0747054712

ALBA IULIA INTEGRA GUARD AGENT DE SECURITATE 1 0758019851

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0758409896

ALBA IULIA SC FLORARIA MARIA SRL FLORAR-DECORATOR 1 0744169979

ALBA IULIA PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729

ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0745831494

ALBA IULIA LARADELICE SWEETS LUCRATOR COMERCIAL 2 0728150566

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0758409896

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 [email protected]

ALBA IULIA RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 5 0259433044

ALBA IULIA APA-CTTA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0285834087

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 2 0723278582

ALBA IULIA APA-CTTA SA INSTALATOR APA, CANAL 5 0258834087

ALBA IULIA APA-CTTA SA LACATUS MECANIC 5 0258834087

ALBA IULIA FASTFOOD ZHANG SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0720586908

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. LUCRATOR COMERCIAL 5 0746281679

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0258805112

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 2 [email protected]

ALBA IULIA APA-CTTA SA SUDOR 2 0258834087

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 9 [email protected]

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA PROFI ART LEMN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]

ALBA IULIA PROFI ART LEMN SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 [email protected]

ALBA IULIA FLOREA INSTALATII MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0773865892

ALBA IULIA VERDANT PRO DISPECER 3 0770931827

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL SEF BIROU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL 1 [email protected]

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. MANIPULANT MARFURI 5 0746281679

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582

ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. CASIER 5 0212103460

ALBA IULIA Electro Strategy ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 5 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 0258813703

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0369454980

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 07314897087

ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 2 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA MECANIC UTILAJ 1 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0745645001

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA PREPARATOR MASE CERAMICE 3 0258813703

ALBA IULIA SC APULUM SA TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 [email protected]

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

CRICĂU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0724452587

DRÂMBAR EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

OARDA ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0729399359

OARDA ELIT SRL FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 1 0729399359

ŞARD AGROMAXMAN SRL TRACTORIST 1 [email protected]

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL OPERATOR FLUX PENTRU FABRICĂ DE CIMENT 1 [email protected]

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL SEF SCHIMB 1 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD LUK DE LUX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0744709382

AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0258862445

AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0745110441

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA AJUTOR BUCATAR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA BUCATAR 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA FEMEIE DE SERVICIU 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU 6 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 2 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA OSPATAR (CHELNER) 1 0744192133

AIUD ALEMAR TEAM EXPERT SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA SUPERVIZOR IN SERVICII SOCIALE 2 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

OIEJDEA LACTALIS ROMANIA S.A. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA CARNII, LAPTELUI SI CONSERVELOR 1 0723853942

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0734567031

BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 2 0764858188

CĂPÂLNA DE JOS DIESEL TRADING ONE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

JIDVEI ELENA BOTTI MINI MAGAZIN SRL VÂNZATOR 1 0745743583

TIUR DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0742524752

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD MAG PREST ABC SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0753549413

ABRUD BIANICO SILV SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0745605649

ABRUD INTERFACE SOLUTION SRL DIRECTOR OPERATII TRANZACTII 1 0754492145

ABRUD TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT COMERCIAL 1 0722403277

ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. BUCATAR 1 0740175289

ABRUD TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0786180608

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ABRUD URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 [email protected]

ABRUD TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608

ARIEŞENI URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTROMECANIC 1 [email protected]

AVRAM IANCU APUSENI TOPO SOLUTION S.R.L. VÂNZATOR 1 0742864133

AVRAM IANCU BOLD IONEL MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0741702615

BAIA DE ARIEŞ JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0748255178

BISTRA S.C. ROGOZLEMN S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

CÂMPENI SC EFES DAVID SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

CÂMPENI EUROMIDOS PROTECT MANIPULANT MARFURI 1 0743256885

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CIONEŞTI POIANA VERDE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

HOREA SC SOLAR PROD ECOINVENT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL AJUTOR BUCATAR 2 0720085887

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL BUCATAR 2 0720085887

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL FAIANTAR 5 0720085887

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0720085887

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0720085887

CUGIR SC POSTEIU SERVICE SRL VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE 2 [email protected]

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0720085887

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0729399359

CUGIR PERLA NEAGRĂ EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744550372

CUGIR LEX PROTECT BUZĂU SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

CUGIR STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0799974259

CUGIR STAR TRANSMISSION SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0799974259

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ PIKY TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0744509669

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 0757833709

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 5 0757833709

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 4 0757833709

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0757045021

RĂHĂU LACTOFERM SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0770359102

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258732788

SEBEŞ DUPEX SRL DULGHER RESTAURATOR 1 0722569366

SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. INGINER MECANIC 1 0741247994

SEBEŞ DUPEX SRL SUDOR 2 0722569366

SEBEŞ DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0745930848

SEBEŞ DENIZ-TEH SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745930848

SEBEŞ AFRODITA KRM SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0745561514

SEBEŞ P.S.G. ONE SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 [email protected]

SEBEŞ TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL SUDOR 1 [email protected]

SEBEŞ CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL VÂNZATOR 1 0723672277

SEBEŞ ARHITECT CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 3 [email protected]

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 [email protected]

SEBEŞ ARHITECT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 [email protected]

SEBEŞ ARHITECT CONSTRUCT SRL ZUGRAV 3 [email protected]

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

SEBEŞ DREGHICIU CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 [email protected]

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0742410179

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0742410179

SEBEŞ OPRITA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 5 0747807111

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744977158

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 [email protected]

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

VINŢU DE JOS PASCA ALEXANDRU INTREPRINDERE ÎNGRIJITOR ANIMALE 3 [email protected]

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745