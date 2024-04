Student Sport Alba Iulia, partide la Under 15 și Liga 3 de fotbal feminin

Student Sport Alba Iulia a avut partide în două competiții naționale de fotbal feminin, la Under 15, respectiv Liga 3.

La Under 15 a fost, în Seria 2, meciul extern cu Alma Sibiu, scor 1-4, golul formației albaiuliene fiind marcat de Mădălina Gheorghiu. Vizitatoarele au coborât pe poziția a 3-a, cu 20 de puncte în 12 runde, golaveraj 36-25.

„Din păcate am pierdut, după ce am condus 1-0 o bună bucată din meci. Sunt mândru de jucătoarele noastre. În condițiile în care am avut foarte multe absențe motivate, două fete aflate la primul lor meci, ne-am descurcat foarte bine”, a transmis Cătălin Costea.

În ziua următoare, grupa de senioare s-a deplasat la Ploiești pentru etapa 7 din returul suplimentar, unde a întâlnit echipa ACS Petrolul 52, consemnându-se o înfrângere, a 3-a la rând, 3-7 (0-5), marcatoare fiind Anca Tătar și Ioana Deac – dublă.

În 12 mai este joc intern cu FCU Craiova 1948, la Cricău. Student Sport este pe locul al 3-lea în Seria 2, cu 15 puncte în 13 etape, golaveraj 51-38.

