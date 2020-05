ȘTIREA TA| Întâmplare ȘOCANTĂ la Alba Iulia: Un bărbat, AGRESAT fără motiv în plină stradă de un necunoscut

Un bărbat din Alba Iulia a fost agresat sâmbătă după-masa în plină stradă, pe bulevardul Transilvaniei, de un necunoscut.

O întâmplare șocantă a avut loc sâmbătă pe bulevardul Transilvaniei, din Alba Iulia. Un bărbat care se afla la plimbare a fost lovit fără motiv de un necunoscut. Victima a alertat autoritățile, iar polițiștii sosiți la fața locului au demarat o anchetă. Agresorul este cercetat pentru lovire și alte violențe.

Bărbatul lovit s-a deplasat și la UPU Alba acuzând dureri în zona capului.

Întregul eveniment a fost relatat de victimă, un cititor ziarulunirea.ro:

”ieri la ora 15.oo am fost agresat și lovit pe bulevardul Transilvaniei. Nu am avut niciodată treabă cu persoana asta. Am stat pe bancă, a venit la mine și m-a lovit! După ce am sunat la 112, m-am dus la urgență unde mi-au fost făcute investigații, pentru că mă durea capul.

Eu am ieșit să mă plimb pentru că am probleme cu coloana și m-am pus puțin pe bancă. A venit la mine, mi-a zis că nu încap de el și m-a lovit! Nu știu ce a vrut să spun, eu nu îl cunosc!”, povestește bărbatul agresat.