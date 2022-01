ȘTIREA TA| Cu gunoiul sub nas și buni de plată: Cetățenii din Alba Iulia primesc facturi pentru un serviciu neprestat

Un cetățean de pe strada Marin Preda din Municipiul Alba Iulia nu a mai dat nas în nas cu gunoierii de o lună de zile, gunoiul menajer nu a mai fost ridicat din 9 decembrie 2021, dar noul operator nu a uitat să îi emită factura pentru serviciile pe care de altfel nu le-a prestat.

„După fiecare zi programată pentru ridicare, am depus o sesizare la firma de salubrizare. În data de 27 am depus o nouă sesizare că nici în 24 nu a fost ridicat gunoiul menajer la program cu toate că în ziua respectivă mașina a fost la 50m de strada noastră, pe Tudor Arghezi.

În data de 03.01.2022 am procedat la fel, fără ca gunoiul să fie ridicat! Cu acea ocazie am aflat de la cei de la RER Vest Oradea că toate sesizările mele anterioare au fost ÎNCHISE!!!( fără să fie ridicat gunoiul) și că situația semnalată în 27.12 va fi trimisă șefului pentru soluționare. Azi, 07.01.2022 gunoiul este în continuare neridicat, scos la limită de proprietate de 4 săptămâni. Menționez ca am camere de supraveghere care pot dovedi că firma nu a trimis mașina de ridicat gunoiul la adresa mea.

Cât mai trebuie să acceptăm această situație? Nu știu dacă mai contează, dar nici gunoiul colectat selectiv nu a fost ridicat în luna decembrie DELOC! Iar ca umilința să fie completă, azi, 07.01.2022 am fost înștiințat prin SMS ca mi s-a emis factura cu suma completă, pentru servicii care nu au fost efectuate!”, transmite albaiulianul pe adresa redacției ZiarulUnirea.ro