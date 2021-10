Sportivii CS Unirea Alba Iulia, Vîlcu Nicu Alexandru și Mîrza Virginia, au obținut 6 medalii la Campionatul Național de Haltere – Juniori I

Alba are două echipe înscrise în Liga Elitelor Under 15, ambele repartizate în Seria a 13-a a competiției fotbalistice juvenile organizată sub egida Federației Române de Fotbal. Și dacă în prima rundă a stat, în etapa a doua Optimum Alba Iulia a învins, scor 3-1 (2-1) pe CSM Unirea Alba Iulia.

În meciul de la Drâmbar Al. Doda (CSM Unirea Alba Iulia) a deschis scorul, dar a ieșit la rampă Denis Gligor ce a realizat un hat-trick. Gazdele, pregătite de Gheorghe Bran și Ciprian Selagea, au mizat pe Cristian Dreghiciu – Răzvan Clepan, Matei Nicola, Alexandru Zaha, Adrian Pleșa, Mihai Moș, Sebastian Bran, Adrian Rădac, Robert Baba, Denis Gligor și Sergiu Todea. Distribuția CSM-ului, antrenori Mihai Manea și Bogdan Bucurică, a fost compusă din Daniel Ferencz – Bogdan Hada, Dragoș Chinde, Alexandru Doda, Cătălin Muntean, Mihai Butnariu, Andrei Ruja, Darian Borza, Rareș Stanciu, Carlos Munteanu și Lucas Blagu.

În primul meci, CSM Unirea Alba Iulia a remizat, pe “Cetate”, scor 2-2 (0-1) cu Interstars Sibiu 2020, dublă reușită de Darian Borza (fotbalist dorit de Kisvarda FC). În Seria a 13-a sunt cele două reprezentante ale Albei, alături de trei formații din Sibiu: Alma Sibiu, Interstar Sibiu și Interstars Sibiu 2020.

În acest an se mai dispută 5 etape, iar ultimele 3 sunt prevăzute în martie 2022. Programul conjudețenelor: *etapa a 3-a (31 octombrie): Alma Sibiu – Optimum Alba Iulia, CSM Unirea – stă; *etapa a 4-a (7 noiembrie, ora 10.00): Optimum Alba Iulia – Interstar Sibiu, CSM Unirea – Alma Sibiu; *etapa a 5-a (14 noiembrie): Interstar Sibiu – CSM Unirea, Interstars Sibiu 2020 – Optimum; *etapa a 6-a (21 noiembrie, prima din retur): Interstars Sibiu – CSM Unirea, Optimum – stă; *etapa a 7-a (28 noiembrie, ora 10.00): CSM Unirea Alba Iulia – Optimum Alba Iulia.