SONDAJ: 45% din români sunt de părere că Rusia are agenți străini infiltrați în partide și clasa politică din România...

Românii ar putea fi loviți de un nou val de scumpiri la alimente în luna martie susține Dorin Cojocaru, preşedintele Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL). Mai multe produse ar urma să fie mai scumpe cu până la 12%, potrivit acestuia.

„În industria laptelui pot să spun că o parte din costuri au mai fost echilibrate în relația cu hipermarketurile, cu comercianții, dar încă este o presiune destul de mare, materii prime, energie electrică, noi încă nu am primit ajutoare semnificative. Eu presimt că, și din informațiile pe care le am, că abia în luna martie o să mai crească prețurile. Vom simți așa un boom la raft. Dacă împărțim comerțul în două: hipermarketuri și comerțul tradițional, comerțul tradițional, adică piețe, buticuri, s-ar putea să fie mai flexibil. Depinde foarte mult ce va fi și în partea consumatorului, că el ca suporta toate aceste creșteri de costuri de producție, să vedem puterea de cumpărare și ne așteptăm ca și Guvernul să vină să sprijine un pic pe partea economică pentru a putea susține salariile, să ieșim din acest cerc vicios. Deci eu mai văd totuși un 10-12% scumpiri care se vor simți în luna martie.”, a declarat Dorin Cojocaru, la Realitatea Plus.

„Dacă nu avem consumator cu portofelul puternic, degeaba producem că nu are cine să cumpere”

Totodată, Dorin Cojocaru a vorbit și despre ajutoarele de la stat primite de fermierii români.

„Materia primă, conform datelor INS pe decembrie, a fost o creștere de 43%. Pe plan european a fost undeva la 27-33% la materie primă, ambalajele sunt foarte scumpe, 40-44%. În ce privește Ministerul Agriculturii, a sprijinit fermierii, dar nu vă așteptați că la o fermă de vaci dacă bagi 1 leu acum, mâine scoți 2. Ceea ce se face acum pentru fermieri se va vedea peste un an de zile, poate. Poate la toamnă, dar mai devreme de septembrie eu nu văd. Trebuie să susținem fermierii, să îi asigurăm, dacă vrem să asigurăm un pic și procesarea ca să putem valorifica materiile prime produse în agricultură. Este o situație foarte complexă și ne așteptăm ce ajutoare poate să dea statul pe celelalte costuri, în special energie, gaz, ambalaje, materii prime, să susțină fermierul și să mărească puterea de cumpărare, că dacă nu avem consumator cu portofelul puternic, degeaba producem că nu are cine să cumpere.”, a mai spus Dorin Cojocaru.

Sursa: dcnews.ro