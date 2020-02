Soluție salvatoare pentru Unirea Alba Iulia! Sibienii Teodor Birț și Marius Lungu se implică la divizionara terță din Cetatea Marii Uniri

A apărut soluția salvatoare pentru divizionara terță Unirea Alba Iulia: sibienii Teodor Birț și Marius Lungu (ex-Hermannstadt), care se vor implica în această primăvară, din punct de vedere financiar la gruparea din Cetatea Marii Uniri, alături de doi oameni de afaceri din Sibiu

În așteptarea banilor din Arabia Saudită, de la Al Ahli, o sumă de peste 200.000 de dolari, datorată în contul transferului lui Nicolae Stanciu, divizionara terță Unirea Alba Iulia a căutat soluții de supraviețuire pe termen scurt și mediu. „Alb-negrii” au negociat în această săptămână cu sibienii Teodor Birț și Marius Lungu, care sunt aproape să se implice la gruparea din Cetatea Marii Uniri, alături de doi oameni de afaceri din localitatea de pe Cibin.

Mai sunt anumite detalii de pus la punct, însă se pare că s-a ajuns la un acord, iar mutarea va fi anunțată oficial, în cursul săptămânii viitoare, prin intermediul unei conferințe de presă.

De altfel, Birț și Lungu au și asistat la ultima partidă de verificare disputată de formația lui Mihai Manea, la Hunedoara, unde au și luat contact cu echipierii Unirii Alba Iulia. A fost comandat un audit, iar cei doi vor fi cooptați în conducerea Unirii Alba Iulia, la nivel administrativ. Ar fi o adevărată injecție financiară pentru echipa albaiuliană, ce se chinuie de luni bune, cu jucători neplătiți, ce așteaptă să-și încaseze drepturile. Momentan Unirea Alba Iulia se plasează pe poziția a 12-a în Seria a 5-a, cu 16 puncte, la un punct de locurile retrogradabile, nefiind deloc liniștită în privința supraviețuirii, mai ales dacă vor persista problemele de natură financiară, în condițiile în care parte a doua a campionatului va începe peste 10 zile, în 7 martie. Teodor Birț și Marius Lungu (fost echipier al Unirii) au făcut parte anii trecuți din proiectul Hermannstadt, cu care au ajuns din Liga a 4-a până pe prima scenă, disputând și o finală de Cupa României (cu Alexandru Pelici pe banca tehnică), însă în august 2019 au părăsit gruparea din Sibiu. O implicare la Unirea Alba Iulia ar avea drept resort o revanșă fotbalistică față de Sibiu, însă n-ar fi excluse și alte intenții care să fie puse-n practică de la vară, după încheierea campionatului, în cazul în care Unirea Alba Iulia ar reuși să se mențină în Liga a 3-a.

În iulie 2017, implicarea lui Gicu Grozav, alături de Mihai Oancea, a reprezentat un alt moment de cotitură pentru Unirea Alba Iulia, care și atunci trecea prin clipe dificile. Acum, după doi ani și jumătate, situația pare asemănătoare… Cum returul bate la ușă, o încheiere favorabilă a negocierilor cu duetul Teodor Birț – Marius Lungu ar însemna o adevărată gură de oxigen pentru formația fanion a județului Alba, ce traversează momente critice. În acest context, menționăm că sâmbătă, de la ora 10.00, va avea loc ultimul test din perioada de pregătire, Unirea Alba Iulia – Performanța Ighiu.

La o jumătate de an de când s-a despărţit de gruparea sibiană, pe care a condus-o din eşalonul judeţean până în Liga 1 şi în finala Cupei României, Teodor Birţ se întoarce în fotbal. Fostul preşedinte al lui Hermannstadt este pe cale să preia o echipă din Liga 3, Unirea 1924 Alba Iulia.

Teodor Birţ a confirmat, pentru ziarul Tribuna din Sibiu, că este aproape de a prelua conducerea Unirii. „Sunt discuţii avansate cu clubul din Alba Iulia. Voi merge la Unirea cu mai mulţi colaboratori din perioada în care eram la Hermannstadt. Cu echipa de minifotbal, la trei ani de la înfiinţare, am câştigat titlul naţional, iar cu echipa mare am ajuns, tot în numai trei ani, din judeţ până în Liga 1. În plus, deşi nimeni nu ne dădea vreo şansă, am disputat finala Cupei României, ceea ce nu ştiu câţi preşedinţi de club au reuşit într-un timp atât de scurt. La Unirea, dacă vom bate palma, ţintim sus de tot. Vreau să fac ce ştiu mai bine, să formez un club pe care să-l duc repede în Liga 1 şi să ne menţinem acolo”, a declarat Birț, citat de cotidianul mai sus menționat.