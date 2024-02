Singurul bar Wine & Cheese din Alba Iulia: „Un vin bun este medicament pentru trup și suflet!”

Deținător al certificatului WSET Level 3 Award in Wines. Alin Bărăștean: „Un vin bun este medicament pentru trup și suflet!”

Alin Bărăștean, în vârstă de 40 de ani, este proprietarul singurului bar Wine & Cheese din Alba Iulia, un local primitor, cu o ambianță plăcută, intimă, asigurată de lumina semiobscură și muzica difuzată în surdină. Povestea lui Alin este despre perseverență, ambiție, dorința de a reuși, curaj și puterea de a trece peste obstacole în scopul împlinirii propriului vis, el transformând provocările în oportunități în momente în care alții poate ar fi abandonat.

Totul a început în urmă cu 20 de ani, în 2003, când Alin a debutat practic în domeniul HoReCa, lucrând ca ospătar la o cunoscută pizzerie italiană din oraș. Acesta a fost și momentul în care, așa cum mărturisește cu sinceritate, a început să se îndrăgostească de această meserie, motiv pentru care, concomitent cu serviciul, a urmat cursurile de pregătire în specialitate la Grupul Școlar de Cooperație Alba Iulia.

„Atât de mult mi-a plăcut încât mă gândeam că mi-aș dori ca la un moment dat să am propriul meu restaurant”, și-a amintit Alin de prima impresie despre meseria de ospătar, având ocazia ca în domeniu să lucreze cu „superospătari”, de la care a avut ce învăța.

După aproximativ 2 ani în care și-a dezvoltat abilitățile, în 2005, în perioada mai – octombrie, a reușit să obțină un contract de muncă pe post de ospătar la un restaurant în Italia, unde la seratele cu vin organizate duminica a cunoscut și somelieri, de la care a învățat ce băuturi sunt recomandate în funcție de felurile de mâncare servite.

„Când m-am întors acasă am încercat să fac alte joburi, dar nu le făceam cu aceeași plăcere. Mă simțeam mult mai în largul meu când recomandam un fel de mâncare sau un vin. Eu tot timpul am simțit că sunt făcut să lucrez în industria HoReCa, iar într-un restaurant mă simt ca un delfin în mare”, ne-a declarat Alin.

Anii au trecut, între timp s-a căsătorit, iar în 2012 a plecat la muncă în Irlanda, în Maynooth, un centru universitar cosmopolit situat foarte aproape de capitala Dublin, unde a lucrat numai în industria ospitalității.

„În ultimii 6 ani am lucrat la o firmă unde «am crescut» foarte repede, de la ospătar și supervizor – un fel de șef de sală – la manager de restaurant și apoi la asistent manager pe cele 3 restaurante ale patronilor”, a spus el. Deși era un mic orășel, cu doar 16.000 de locuitori, avea nu mai puțin de 58 de restaurante.

Angajații din domeniu îl botezaseră „Las Vegas-ul restaurantelor din Irlanda”, întrucât veneau clienți din toată țara ca să mânânce aici, știut fiind și faptul că irlandezii mânăncă în oraș 260 de zile din an și foarte puțini își gătesc acasă, alimentația lor bazându-se în rest pe semipreparate. „Acolo am descoperit pasiunea aceasta pentru vin. Vindeam foarte multe vinuri. Am început să degust, să le cunosc și unele îmi plăceau foarte mult, astfel că am ajuns să le recomand clienților. În meseria aceasta nu trebuie să recomanzi un produs doar pentru faptul că e scump sau că îți spune cineva că e bun, ci îl recomanzi abia după ce l-ai degustat, dacă îți dai seama că îți place și ce anume îți place la el și că ai încredere 100% că nu dezamăgește cumva clientul”, a povestit Alin Bărăștean.

Încrederea în potențialul propriu i-a crescut după ce patronii lanțului de restaurante la care lucra au comandat furnizorilor pentru propriile meniuri cele 9 vinuri pe care el însuși le-a propus în urma unei degustări cu 1.200 – 1.500 de etichete de vinuri la care fusese trimis, ei bazându-se pe abilitățile sale dovedite în vânzarea vinurilor către clienți. După ce patroana le-a degustat și a descoperit aceleași calități la vinuri descrise de el, aceasta i-a recomandat să urmeze în Irlanda cursuri de degustare de vinuri.

Așa a ajuns să învețe despre vinurile din Italia (zonele viticole, regiuni, legislația viticolă etc.), dar și din Franța (cursul de vinuri Bordeaux), culminând cu obținerea certificatului Wine and Spirit Education Trust Level 3 Award in Wines (WSET), lider mondial în programele educaţionale de calificare în lumea vinurilor şi a spirtoaselor, curs la care pot participa doar absolvenții WSET Level 2 sau care au o calificare echivalentă. Absolvirea WSET Level 3 este premergătoare dobândirii WSET Level 4 Diploma in Wine, adică expert în vinuri, până la atingerea celei mai înalte calificări, de Master of Wine (MW), mai existând doar Diploma of Honours. (Din 2016, Ana-Emilia Sapungiu este singurul român MW, ea fiind stabilită însă în Marea Britanie).

În Irlanda, la cursurile WSET Level 1, 2 și 3, Alin Bărăștean a studiat, în limba engleză, informații despre vinurile din întreaga lume lume (inclusiv America de Nord și Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă), pornind de la bazele producerii vinului (ce înseamnă sticla de vin, dopul, eticheta etc.), continuând cu zonele viticole, solul, clima, defectele vinului și recomandări de vinificare și finalizând cu factorii-cheie care influențează stilul, calitatea și prețul acestora și principiile asocierii mâncării cu vinul. „Adevărul este că despre vinuri poți să înveți în fiecare zi: avem producători noi, ideologii noi, vinificări noi, zone diferite”, a spus el.

Întorși acasă în 2017, în mai 2018, cu sprijinul unui prieten, a depus un proiect pentru deschiderea unui restaurant, care a obținut finanțare europeană, ocupând locul 3 din cele 38 de proiecte finanțate. „Am făcut și un curs de business, diferite ateliere și schimburi de bune practici cu diverși antreprenori, am intrat în contact cu o mulțime de oameni de succes atât din Alba Iulia, cât și din diaspora”, a spus el.

Așa a deschis în mai 2019, un restaurant într-un spațiu închiriat din centrul municipiului Alba Iulia, care a avut un start reușit, mai ales datorită petrecerilor private, cum au fost cele de Crăciun, „Ziua Îndrăgostiților” sau 8 Martie. Apoi a venit pandemia de COVID-19, când au existat perioade îndelungi de interdicții și restricții pentru unitățile de alimentație publică, restaurantele având voie să facă în special catering. Pentru a putea meține firma pe linia de plutire a mai lucrat doar împreună cu soția sa și mama lui, ajungând în situația de a livra singur la domiciliul clienților mâncărurile pe care le prepara în bucătăria unității, el fiind pasionat și de gastronomie.

În 2022, însă, când pandemia a trecut, iar lucrurile începuseră să se îndrepte încet, încet în direcția bună, vestea că întreaga locație a fost vândută altui investitor a căzut ca un trăsnet, deoarece noul proprietar intenționa să-și deschidă el însuși restaurant în locația respectivă, în martie fiind nevoiți să părăsească imobilul închiriat din Centru.

După o scurtă perioadă în care a lucrat ca agent de vânzări pentru vin și băuturi spirtoase, a zărit întâmplător în vitrină anunțul privind închirierea spațiului unde funcționează acum winebarul și astfel a reușit să închirieze localul din Cetate.

„L-am preluat la 1 martie și în 31 mai am dat drumul la winebar&cheese, adică vin și platouri cu bânzeturi și bruschete. Avem o gamă largă de vinuri, 140 de etichete (denumiri) în meniu, iar 52 dintre ele sunt și la pahar, dar nu avem vin «vărsat», cum și-ar dori unii. În primăvară sper să avem și vinul casei, vinul SOMM, care a trecut de la faza de butoi la cea de îmbuteliere în sticlă, în prezent așteptând aprobările legale necesare pentru vânzarea celor câtorva etichete de vinuri.

Clienții noștri sunt atât localnici sau turiști români, cât și străini care trăiesc în România și care ne calcă pragul foarte des. Balanța înclină mai mult spre femei, mai multe doamne și domnișoare decât domni, care peste vară, de exemplu, veneau după ora 17.00 să bea un pahar de vin sau spumant, bucurându-se de compania prietenilor și de priveliștea spre parc, unele stând până către miezul nopții (mai puțin lunea, când e închis). Dar avem și bere de specialitate și ceva «tării» – 3 tipuri de whisky, un rom și un gin, pentru că nu toată lumea vrea să bea vin. Avem vinuri din aproape toate regiunile din lume, chiar și din Australia, Noua Zeelandă, Chile, Argentina, SUA (Napa Valley).

Bineînțeles, că avem și din Europa: Italia, Franța, Portugalia, iar 80% din vinuri sunt din România. Cred în vinurile românești și chiar cred că creșterea în valoare produs-calitate-preț e imbatabilă la multe soiuri autohtone, iar când vine un turist străin să putem să ne mândrim, să scoatem un vin românesc pe masă și să spunem «This is Romania!/Aceasta este România». Un vin bun este un medicament pentru trup și suflet. Iar un vin bun, corect, poate să coste și doar 10 lei litrul, dacă e echilibrat, făcut cu pasiune, dintr-o zonă viticolă bună, adică unde nu e ajutat foarte mult și este cât mai natural.

Cumva vinul când îl pui în gură, începi să-l plimbi și să-l înghiți trebuie să simți mai mult decât o plăcere, să simți ca o liniște sufletească. Vinul nu trebuie să lipsească de la masă când mănânci! Găzduim și degustări de vinuri organizate, pentru cramele care doresc să-și expună vinurile la Alba Iulia, dar cu rezervare telefonică organizăm și degustări private pentru grupuri de cel puțin 5 persoane, degustări însoțite de platouri de brânzeturi (două tradiționale românești și două italienești) și bruschete”, a declarat Alin Bărăștean.

Felicitări, succes în afaceri și… să curgă vinul!

