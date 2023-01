Și Selagea pleacă de la Metalurgistul Cugir | Fostul unirist, foarte aproape de Industria Galda!

Industria Galda de Jos iernează în fotoliul de lider al Ligii 4, dominând autoritar prima parte a campionatului. Elevii antrenorului Doru Oancea au acumulat 34 de puncte în cele 13 partide (11 succese, un egal și o înfrângere), având 8 puncte avans față de Viitorul Sântimbru (locul secund la finele turului) și 10 raportat la CIL Blaj, ocupanta ultimei trepte a podiumului.

Gruparea găldeană, cu un lot mult peste nivelul eșalonului, este considerată marea favorită la câștigarea campionatului și implicit în privința participării la barajul de accedere în eșalonul superior. Cu cea mai prolifică ofensivă, 37 de reușite, la egalitate cu CIL Blaj și Viitorul Vama Seacă, dar și cu cea mai puternică apărare (8 goluri încasate), Industria Galda de Jos a înregistrat doar două sincope, în deplasare, înfrângere la Unirea (0-1, etapa a 4-a) și remiză la Stremț (2-2, ultima rundă). De altfel, “galben-albaștrii” au pierdut un singur joc în 2022, dintr-un total de 27 de întâlniri (14 în returul trecut)!!

*Precum Pasărea Phoenix

În vara anului 2021, Industria Galda s-a reinventat, cu un nou început, din Liga 4. Echipa avusese un an chinuitor, aproape de desființare, abandonată de autoritățile locale și salvată în iarna acelui an de intervenția familiei Hulea, care a mutat-o, temporar, la Galtiu. Nu s-a putut evita retrogradarea, după 7 sezoane consecutive petrecute pe a treia scenă, după barajul cu campioana din Timiș, Pobeda Star Bisnov. Sezonul precedent nu a putut duce ritmul impus de CS Universitatea Alba Iulia, a terminat pe locul secund, dar le-au provocat studenților dureri de cap în meciurile directe (1-1 acasă și 2-0 pe “Cetate”).

“Am avut o primă parte de sezon foarte bună. Am câștigat în omogenitate, încet, încet ne-am legat, iar acest lucru s-a văzut în joc, după ce am început proiectul de la zero în urmă cu un an”, a precizat antrenorul Doru Oancea (41 de ani), cel care se regăsește într-o postură onorantă: lider cu ambele echipe pe care le pregătește: Industria Galda de Jos și LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș la juniori Under 17. De altfel și în vara anterioară găldenii au mutat masiv, înregimentând 9 jucători, în mare parte experimentați, sau veniți din Liga 3, nume precum Cioară, D. Lupșan, Potopea, Baghiu, Șt. Radu, D. Vlad, Șușu, Căt. Negrușa sau Avram.

“Ne mai dorim jucători, din cel puțin două motive: lupta pentru promovare nu e încheiată și trebuie să fim concentrați în primăvară, să nu cădem într-o altă extremă, iar obiectivul primordial nostru este promovarea în Liga 3”, a spus Oancea, care va conta la reluarea antrenamentelor și pe Csegoldi (revenit după ruptura ligamentelor), Samoilă, Ad. Matei și An. David – indisponibili în finalul sezonului de toamnă.

*Oancea, la al 3-lea baraj

“Principalul” formației “galben-albastre” ar ajunge, dacă va câștiga campionatul, la al treilea baraj de promovare în Liga 3 din carieră, după cele din 2017, cu Șurianu Sebeș (dublă victorie cu Viitorul Caransebeș, 2-1 și 3-1, ulterior echipa s-a desființat, printre jucători era Șt. Radu) și 2019, cu Sportul Petrești (0-6 și 2-3 cu CSM Tg. Mureș; în lot figurau Buligă și Samoilă), o altă echipă ce a abandonat ulterior.

“La Galda avem condiții de apreciat pentru acest nivel, însă ne dorim să facem pasul spre eșalonul superior. Câștigarea Ligii 4 reprezintă un obiectiv intermediar, scopul nostru este să ne batem pentru promovare. Normal că multe depind și de adversarul pe care-l vom întâlni la baraj”, a conchis Doru Oancea.

Golgheteri: Cioară – 12 goluri (3 din penalty), D. Lupșan – 8 (unul din penalty), S. Mureșan – 6, Baghiu, An. David, Șușu – câte două, Buligă, R. Giorgiu, P. Medrea și Șt. Radu – câte unul, E. Hălălae (Viitorul Sântimbru) – autogol); Primul unsprezece (în funcție de minutele jucate): Marius Iancău (935 minute) – Daniel Vlad (685), Adrian Potopea (990), Ștefan Radu (860), Sergiu Puha (881) – Rareș Giorgiu (835), Bogdan Oniche (1055, cele mai multe), Daniel Lupșan (900), Alexandru Cioară (1038) – Silviu Mureșan (785), Flaviu Baghiu (677). Statisticile au fost furnizate de către Dan Comșa, antrenorul secund, omul bun la toate.

Reunirea primei clasate este prevăzută în 23 ianuarie și sunt sigure jocurile de verificare cu Industria Galda 2 (28 ianuarie), Spicul Daia Română (4 februarie), Kinder Teiuș (11 februarie), Metalurgistul Cugir (17 februarie), Gloria Geoagiu (26 februarie).

Industria Galda de Jos emite pretenții la realizarea eventului județean în acest an (campionat și Cupa României), în pregătirea celui de-al doilea baraj de promovare din istorie, după cel din 2014, de la Deva, când s-a impus după o confruntare dramatică și lovituri de departajare împotriva ACS Ghiroda, reprezentanta județului Timiș! Un arc peste timp, cu Căt. Ivașcu, P. Medrea și Cioară – prezenți în lotul actual, ultimul trasformând penalty-ul decisiv, plus Gligor Udrea – vicepreședinte și Romulus Raica jr – antrenor secund în urmă cu 9 ani!!!