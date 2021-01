Și-ar fi LOVIT și amenințat părinții pentru că nu i-a plăcut mâncarea: DOSAR PENAL și ordin de restricție pentru un bărbat din Rădești

Un bărbat de 53 de ani din Rădești și-ar fi lovit părinții și i-ar fi amenințat, pentru că nu i-ar fi plăcut mâncarea cu care a fost servit.

Un bărbat din comuna Rădești este cercetat pentru violență în familie și amenințare, după ce și-ar fi lovit părinții și i-ar fi amenințat, pentru că nu i-ar fi plăcut mâncarea cu care a fost servit. Polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție și l-au îndepărtat din locuința comună.

Your browser does not support the video tag.

În după amiaza zilei de 15 ianuarie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 75 de ani, din comuna Rădești, cu privire la faptul că a fost agresată de fiul său.

Polițiștii deplasați la locuința femeii au constatat că fiul acesteia, un bărbat de 53 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a nemulțumirii față de mâncarea care i-a fost oferită de mama sa, ar fi agresat-o și amenințat-o. Mai mult, l-a îmbrâncit și pe tatăl său, care ar fi intervenit în sprijinul femeii.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare al riscului, iar în urma interpretării acestuia a rezultat că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Bărbatul a fost îndepărtat din locuința comună cu a părinților săi, iar pe numele său a fost întocmi dosar penal, pentru violență în familie și amenințare.

Cercetările sunt continuate.