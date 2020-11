Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril: Ce NU trebuie să faci astăzi, 8 noiembrie

Sărbătoarea Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil are semnificații profund religioase la care se adaugă și credințele populare.

Daca din punct de vedere statistic, cifrele arata sec ca cei mai mulți dintre romanii care își aniversează onomastica de Sfântul Mihail si Gavriil sunt majoritatea bărbați si ca cele mai frecvente nume sunt Mihai, Gabriel, Mihail si Gavril, din punct de vedere religios si al credințelor populare, sărbătoarea are semnificații mult mai bogate

Arhanghelii din calendarul bisericesc ortodox sunt conducătorii cetelor de îngeri si sunt reprezentați cu aripi si purtând săbii, ca simbol al biruinței asupra râului. Mai mult decât atât, ei sunt călăuzele sufletelor celor adormiți in drumul lor spre Rai.

De Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil sunt strict interzise îndeletnicirile casnice, cine nu se spune acestei reguli fiind sortit sa aibă parte de mare chin înaintea morții.

Potrivit credinței, Arhanghelul Gavriil este cel care, trimis de Dumnezeu, i-a dat de veste Fecioarei Maria de taina întrupării Domnului si tot el a adus lui Ioachim si Ana vestea zămislirii Maicii Domnului.

In ceea ce-l privește pe Arhanghelul Mihail, acesta, se spune, ca poarta cheile Raiului, este un vrednic luptător împotriva diavolului si veghează la căpătâiul celor bolnavi. Daca acestora le este scris sa moara, Arhanghelul Mihail sta la capul lor, in partea dreapta. Se crede ca in stânga sta diavolul, gata sa înșface sufletul celui care trece in neființa, iar Arhanghelul Mihail are menirea de a-l salva pe muritor de la aceasta, retezându-i Necuratului capul cu sabia. Încăperea, se spune ca se umple de sânge, motiv pentru care totul trebuie spălat si curățat in camera respectiva. Daca bolnavilor le este dat sa trăiască, atunci Mihai sta la picioarele lor.

Pentru ca atât Sfântul Mihail, cat si Sfântul Gavriil sunt văzuți ca păzitori ai oamenilor de la naștere pana la moarte, in credința populara se spune ca ziua de 8 noiembrie este cea mai nimerita pentru a aprinde o lumânare, pentru a fi călăuzit spre Rai in viată de Apoi. Aceasta, pentru ca, potrivit folclorului, cei doi sfinți participa si la Judecata de Apoi.

De asemenea, in credințele populare Sfântul Mihail este si protectorul Lunii si al Soarelui si ca ori de cate ori diavolii încearcă sa le fure de pe cer (eclipse), nu ezita sa se lupte cu ei.

Ziua de 8 noiembrie este totodată un hotar intre toamna si iarna. Oamenii din popor cred ca Mărmureau, soția lui Scaraotchi vrea cu orice preț ca iarna sa se abată imediat asupra oamenilor, însă Mihail are rolul de opri venirea brusca a anotimpului rece.

Totodată, Arhanghelii sunt considerați in regiunile de munte drept ocrotitori ai oilor, așa ca in aceasta zi, se face o turta din faina de porumb, simbol al fertilității. Daca turta cade cu fata in sus, atunci ciobanii vor avea parte de miei, daca ea cade cu fata in jos, atunci înseamnă ca oile vor fi sterpe.