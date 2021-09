Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc

Nașterea Maicii Domnului, denumită și Sfânta Maria Mică este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, fiind prăznuită în data de 8 septembrie. În tradiția populară sărbătorea este cunoscută ca o zi în care sunt ascultate rugăciunile femeilor care vor să aibă copii.

Părinții Fecioarei Maria – Ioachim si Ana

Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim si era din seminția lui Iuda. Soția lui Ioachim se numea Ana si era fiica preotului Matthan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era un urmaș al regelui David, iar mama, o descendenta din familia preoțeasca a lui Aaron, împlinind-se prin aceasta proorocia ca Mesia va avea o dubla descendenta: împărăteasca si preoțeasca.

Arhanghelul Gavriil aduce vestea cea buna

Pentru ca nu aveau copii, Ioachim si Ana au început sa fie ironizați si batjocoriți de oameni. Lipsa copiilor era considerata un blestem din partea lui Dumnezeu. Si totuși, Ioachim si Ana nu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nici nu au renunțat la viată lor virtuoasa, rugând-se in continuare cu lacrimi si nădăjduind in bunătatea lui Dumnezeu. Tradiția spune ca in al cincizecilea an al căsătoriei lor Marele Preot de la Templu a refuzat in public jertfa lor, numindu-i blestemați.

Întristați, cei doi părinți s-au îndreptat spre casa lor din Seforis si au hotărât sa se retragă fiecare pentru post si rugăciune. Ioachim a zis către soția sa Ana: „Pe mine nu mă îndeamnă inima sa mai intru in casa mea, caci noi suntem urgisiți de Dumnezeu. Iată eu mă duc la munte si acolo voi posti si mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va milostivi si ne va da noua un copil”. Iar Ana a început sa se roage lui Dumnezeu cu durere si cu multe lacrimi, zicând: „Doamne, Atottiitorule, Cela ce numai cu cuvântul ai făcut cerul si pământul si toate cate se vad; Cela ce ai zis fapturilor Tale sa trăiască si sa se înmulțească; Cela ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam si a născut pe Isaac la bătrânețe si ai dăruit Anei fiu, de a născut pe Samuel proorocul, da-mi si mie roada pântecelui meu si nu lasă sa fiu de ocara intre oameni, ca de voi naște fiu, sau fiica, li voi închina Ție cu toata inima si-l voi da sa slujească in biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11).

Ingerul Gavriil se va arata fiecaruia, spunandu-le ca rugaciunea lor nu a fost trecuta cu vederea si ca Dumnezeu le va trimite binecuvantarea Sa. Tot el le-a vestit ca acest prunc se va umple de Duh Sfant din pantecele mamei sale si ca va fi un vas ales lui Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).

Praznicul liturgic al Nasterii Maicii Domnului

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului exista si la copții egipteni si la iacobitii sirieni separați de Biserica Ortodoxa după Sinodul al patrulea ecumenic. Având in vedere ca aceștia n-au împrumutat mai nimic de la ortodocși după despărțirea lor de Biserica Ecumenica, înseamnă ca sărbătoarea respectiva era deja in uz si la ei înainte de aceasta despărțire. Deci, începutul ei trebuie pus intre Sinodul III ecumenic (431) si Sinodul IV ecumenic (451).

In Apus, sărbătoarea este adoptata in timpul papei Serghie I (687-701). In sec. al VI-lea, Sf. Roman Melodul a compus Condacul si Icosul acestui praznic, iar in sec al VIII-lea, Sf. Ioan Damaschin a alcătuit Canonul ce se cânta la slujba Utreniei. Data de 8 septembrie aleasa pentru prăznuire reprezintă ziua sfințirii unei biserici dedicate Fecioarei Maria, construita la Ierusalim de către împărăteasa Eudoxia la inceputul sec. al V-lea.

Maica Domnului in Calendarul popular

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vara si toamna. Bătrânii spun ca in aceasta zi rândunelele pleacă spre zonele calde, insectele încep sa se ascundă in pământ, iar frigul își face simțita prezenta. De aici si spusa: „O trecut Santamarie, leapada si palarie!” Este vremea in care se desfasoara diferite targuri si iarmaroace. Din aceasta zi se incep unele activitati practice specifice: culegerea unor fructe si plante medicinale, batutul nucilor, recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semanatul cerealelor de toamna.

Fecioara Maria este cea mai îndrăgita divinitate feminina a Panteonului romanesc, invocata si astăzi de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei pentru ușurarea nașterii, de păgubiți pentru prinderea hoților, de descântătoare pentru vindecarea bolilor etc. Ea are trăsăturile Născătoarei, a Marii Zeițe neolitice, invocata in momentele de grea cumpăna ale omului. In basme ajuta eroinele sa iasă din impas, dar le pedepsește cu asprime când ii încalcă ordinele, vindeca boli grele, reda vederea fiicei orbite de mama vitrega, înzestrează fecioara vrednica si ascultătoare si o căsătorește cu fiul de împărat etc. In unele tradiții Maica Domnului, adesea identificata cu astrul nopții, Luna, sau cu Pământul, se roagă de Dumnezeu sa nu prăpădească lumea, sa nu izgonească vanturile cu avantajele pe care le aduc acestea oamenilor.

