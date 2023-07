Servicii pentru sterilizarea câinilor comuni și metiși, cu stăpân, din Alba Iulia: Proiectul a lansat achiziția pentru organizarea unei noi campanii

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat o achiziție publică pentru sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune și a metișilor aflați pe raza municipiului Alba Iulia.

Scopul achiziției directe a acestor servicii il constituie reducerea numărului de câini abandonați, ameliorarea sănătății si bunăstării câinilor, stoparea înmulțirii necontrolate a câiinilor de rasa comună, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor sănătății oamenilor, prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor precum și reducerea comerțului ilegal și a traficului cu animale.

Serviciile achiziționate presupun următorul ciclu de acțiuni:

– Sterilizarea (castrarea masculi),

– Sterilizarea (ovariohisterectomie femele),

– Completarea documentelor cerute de legislația in vigoare, precum si a proceselor verbale privind activitatea zilnica, – întocmirea lunara a situațiilor de plată.

Factura va fi însoțită de un centralizator și bonurile de ordine/sterilizare în original, având înscrise toate informațiile solicitate de formular. Bonurile de ordine/sterilizare incomplete vor fi refuzate la plată.

Sterilizarea câinilor cu stăpân:

1. Prestatorul are obligația sa sterilizeze câinii de rasa comuna sau metișii acestora Sterilizarea câinilor de rasa comuna sau metișilor, se va realiza astfel:

a) femelele la vârsta de 4-6 luni

b) masculii la vârsta de 6-8 luni.

Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si ovariohisterectomie pentru femele.

Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale câinilor si in Registrul de evidenta a câinilor de către medicii veterinari de libera practica, organizați in condițiile legii. Se interzice sterilizarea câinilor de rasa comuna sau a metișilor acestora a căror stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum si a câinilor utilitari.

Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de medicul veterinar de libera practica, organizat in condițiile legii, in carnetul de sanatate al câinelui si in Registrul de evidenta a câinilor cu stapan. In carnetele de sanatate ale câinilor este obligatorie consemnarea numărului microcipului, a sterilizării, in cazul câinilor de rasa comuna si a metișilor acestora, iar in cazul celor exceptați de la sterilizare, motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare.