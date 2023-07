Servicii de audit energetic și luminotehnic pentru noul sistem de iluminat public din Alba Iulia: Primăria a lansat achiziția publică de peste 200.000 de lei

Manelistul Culiță Sterp scapă de controlul judiciar după accidentul din Cluj-Napoca: A condus beat, drogat și a fugit de la locul faptei

Manelistul Culiță Sterp este liber să plece în străinătate să cânte, după ce măsura controlului judiciar i-a fost aplicată în urma unui accident pe care l-a provocat în Cluj-Napoca, în zona străzii Avram Iancu.

Anul trecut, în luna noiembrie, manelistul Culiță Sterp a intrat cu mașina într-un alt autoturism și a fugit de la locul faptei, dar celălalt șofer din mașina implicată în eveniment a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

La câteva zile după evenimentul din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că manelistul era băut și se afla și sub influența drogurilor.

Conform ordonanței prin care procurorii clujeni au decis cercetarea lui Nicolae Sterp sub control judiciar pentru accidentul produs joi, 17 noiembrie 2022, în centrul orașului, manelistul este acuzat de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Între timp, analizele au confirmat prezența substanțelor psihoactive, astfel că urmărirea penală a fost extinsă și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, a precizat Poliția Cluj.

Procurorii au reținut că, în noaptea accidentului, manelistul a venit circa 30 de kilometri, din zona lacului Tarnița, județul Cluj, până în zona Teatrului Național din centrul orașului. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 2 noaptea, iar Sterp a recunoscut că a băut 200-300 mililitri de vin, adică aproximativ două pahare, la miezul nopții. A fost testat cu aparatul etilotest și i s-au recoltat probe biologice, rezultatele fiind 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat respectiv 0,71 g/l alcool pur în sânge. Analize anterioare au demonstrat că era și drogat.

Mai mult decât atât, înainte să producă accidentul din Piața Avram Iancu, manelistul Culiță Sterp ar fi fugit de polițiști, care l-au depistat cu viteză mare pe Calea Florești.

Din aceste considerente, el a fost plasat sub control judicar, măsură prelungotă până acum.

La aproape 8 luni de la producerea accidentului, Culiță scapă de controlul judiciar și va putea să plece oriunde în lume să susțină concerte:

„În temeiul art. 362, alin. 1, 2, art. 208 alin. 5, art. 242 alin. 1, art. 211 din Codul de procedură penală, revocă măsura controlului judiciar luată prin Ordonanţa din data de 18.11.2022 şi menţinută prin Încheierea penală nr. 293/28.12.2022, prin Încheierea penală nr. 46/17.02.2023, prin Încheierea penală nr. 110/07.04.2023 şi prin Încheierea penală nr. 165/26.05.2023 faţă de inculpatul S.N., trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 alin. (1) și (2) C.pen. și părăsirea locului accidentului, faptă prev. și ped.de art. 338 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.. Dispoziţiile prezentei încheieri privind revocarea măsurii controlului judiciar vor fi executorii la data rămânerii definitive. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată, în temeiul art. 405, alin. 2 din Codul de procedură penală, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului/procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.07.2023”, potrivit sentinței magistraților de la Tribunalului Cluj.

Sursa: adevarul.ro