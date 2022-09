Serie nouă pentru LPS ” Florin Fleșeriu” Sebeș la Under 17 și Under 19 | În weekend, debut la Sporting Cluj-Napoca

LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, singura reprezentantă a Albei în campionatele organizate de Federația Română de Fotbal Under 19 și Under 17, are parte de noi adversari în prima parte a competițiilor juvenile, campionate ce vor debuta în weekend, cu deplasare la Cluj, pentru dubla cu Sporting (ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17).

Astfel, formațiile pregătite de Cosmin “Coco” Groza și Doru Oancea vor juca în Seria a 8-a, alături Kinder Sg. Mureș (echipă nouă), Luceafărul Oradea, ACS Tg. Mureș 1898, CFR Simeria, Sporting Cluj, LPS Cluj-Napoca, LPS Bihorul Oradea, LPS Tg. Mureș și LT “Lucian Blaga” Reghin, ACM Ineeu (11 formații), structuira seriei suferind modificări inclusiv după anunțarea inițială a componenței. Se va juca un tur, urmat de play-off (primele 6 clasate) și play-out (ultimele 5). Au plecat fotbaliștii din anul 2003, D. Avram (se pregătește cu Industria Galda), Ifrim și S. Stan (Retezatul Hațeg) Vințan (la facultate).

Program: *etapa 1 (3 septembrie), la Sporting Cluj; *etapa 2 (10 septembrie): LPS Cluj-Napoca (acasă); *etapa 3 (17 septembrie), la LPS Bihorul Oradea; *etapa 4 (21 septembrie, intermediară) – stă; *etapa 5 (24 septembrie): LPS Tg. Mureș (a); *etapa 6 (1 octombrie), la Lic. Tehnologic “Lucian Blaga” Reghin; *etapa 7 (5 octombrie, intermediară): Kinder Sângeorgiu de Mureș (a); *etapa 8 (8 octombrie), la ACB Ineu; *etapa 9 (15 octombrie): Luceafărul Oradea (a); *etapa 10 (22 octombrie), la ACS Tg. Mureș; *etapa 11 (30 octombrie): CFR Simeria (a).

LPS Sebeș a avut două sezoane consecutive cu calificare în fazele eliminatorii, fiind scoasă sezonul trecut în optimi de Unirea Bascov, viitoarea câștigătoare a titlului la Under 19. Totodată formația din “Arini” a câștigat prima ediție a Cupei României Under 19 faza județeană (4-0 în finală cu Metalurgistul Cugir, joc disputat la Daia Română).