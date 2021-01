Șeful Poliției Locale din Alba Iulia, urmărit PENAL pentru că a condus BEAT și a intrat cu mașina într-un șanț. Alcoolemia URIAȘĂ pe care a avut-o

Daniel llcu, Șeful Poliției Locale Alba lulia, este urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba lulia.

Șeful Poliției Locale Alba lulia, Daniel llcu, nu a mai revenit la serviciu din data de 18 decembrie, la o zi după ce a fost găsit aproape inconștient, în mașina instituției, pe o stradă din oraș. Acesta a intrat cu mașina într-un șanț. Poliția a fost anunțată de persoanele care au ajuns primele la fața locului, llcu a fost transportat la spital, unde a intrat în comă alcoolică până a doua zi dimineață. Inițial, procurorii au efectuat cercetări în rem pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar în 4 ianuarie 2021 au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

„Pentru a dispune astfel, procurorul a reținut că din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat bănuiala rezonabilă că, în data de 17.12.2020, în jurul orei 17:00, suspectul I.D.I. a condus un autoturism pe un drum public din municipiul Alba lulia având o alcoolemie de peste 0,80 g%oo alcool pur in sânge. Din buletinele de analiză toxicologică a rezultat că suspectul a avut o alcoolemie de 5,68 g%oo alcool pur în sânge la ora 18:10 și 5,23 g%oo alcool pur în sânge la ora 19:10, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu precizie a stării de fapt deoarece suspectul nu a fost surprins în flagrant de către organele de poliție când a condus autoturismul”, a transmis pentru ziarul Unirea Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba lulia.

Daniel llcu este șeful Poliției Locale Alba lulia din iunie 2018. llcu este pensionar din Poliție, unde a lucrat la o structură de securitate. „Precizăm că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a mai transmis parchetul din Alba Iulia.