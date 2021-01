Șeful Bisericii Ortodoxe se va VACCINA anti-COVID! Patriarhul Bartolomeu: „Este necesar dată fiind vârsta mea. Am aproape de 81 de ani”

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a făcut precizări că se va vaccina împotriva noului coronavirus, chiar înainte de decizia anunțată de la Roma, din partea Papei Francisc. ”Desigur că voi face vaccinul” a spus-o clar Patriarhul Bartolomeu.

Într-un interviu acordat în Grecia, Patriarhul Ecumenic, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă, a lansat și atacuri dure la adresa clericilor care contestă vaccinul. ”Nu este doar o chestiune de necesitate sau alegere, ci și responsabilitatea față de semeni”, a punctat Sanctitatea Sa.

”Pandemia ne-a schimbat viața socială, viața de zi cu zi, participarea la viața Bisericii. În tot acest timp suntem șocați de suferințele oamenilor și suntem impresionați de sacrificiul de sine al medicilor și asistentelor. De aceea este inacceptabil, în fața atâtor victime și atât de multă durere, să ai oameni care neagă realitatea pandemiei, considerând-o fabricarea diverselor cicluri. Este și mai provocator când astfel de puncte de vedere sunt exprimate de creștini, adesea de clerici, care se auto-proclamă a fi apărătorii unui Dumnezeu al lor. Noul Testament afirmă că cine nu iubește omul, nu-l poate iubi pe Dumnezeu.

Acești oameni sunt indiferenți la protecția oamenilor. Respingerea măștilor și a tuturor măsurilor de precauție nu rezultă pur și simplu din ignoranță ci din necroza iubirii din ele. Știința, atunci când deschide perspective de bun augur pentru viitorul omenirii, este un dar venit din cer. Credința noastră cu siguranță nu este afectată atunci când urmăm instrucțiunile experților. Nici restricțiile privind participarea la Slujbe nu diminuează importanța Bisericii și ce se desfășoară în ea pentru viața credincioșilor. Măsurile de protecție nu sunt îndreptate împotriva Bisericii. Ei protejează credincioșii, care, ca toți ceilalți, sunt la fel de vulnerabili în fața virusului.”

Desigur că voi face vaccinul. În plus, cred că acest lucru este necesar dată fiind vârsta mea. Am aproape de 81 de ani, deci aparțin grupei de vârstă care trebuie vaccinată. Dar nu este doar o chestiune de necesitate sau alegere, ci și responsabilitatea față de semeni. De aceea sper ca o mare parte din populația lumii sa fie vaccinata în curând pentru ca răspândirea virusului mortal să înceteze. Desigur, până atunci, trebuie să respectăm cu strictețe măsurile de protecție pentru a nu jeli mai multe victime.”, a precizat Sanctitatea sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Sursa: stiripesurse.ro