Sediul Poliției Locale din Alba Iulia va fi renovat: Actualizarea documentației, la vot în Consiliul Local

Alba Chess 2023: Mihnea Costachi primit cu entuziasm de tinerii şahişti din Ocna Mureş, Unirea, Lunca Mureşului şi Fărău. În Apuseni, abrudenii şi-au desemnat reprezentanţii pentru faza zonală

Ziua de 9 octombrie a fost una specială pentru elevii pasionaţi de şah de la şcolile gimnaziale din Unirea, Lunca Mureşului, Fărău şi Liceul Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş, nu doar datorită plăcerii de a se înfrunta pe tabla de şah în cadrul Festivalului “Alba Chess 2023”, organizat de Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, dar şi pentru că în mijlocul participanţilor s-a aflat maestrul internaţional Mihnea Costachi, coordonatorul acestui eveniment care are ca scop principal promovarea şahului în rândul tinerilor. Alături de Mihnea s-a aflat şi prof.Ioan Florin Oprea de la Clubul Elevilor Ocna Mureş, un foarte pasionat instructor de şah sub a cărui îndrumare au învăţat să joace şah sute de copii din Ocna Mureş şi localităţile invecinate.

Prima competiţie s-a desfăşurat la Şcoala gimnazială “Avram Iancu” din Unirea unde 23 de elevi s-au înscris în turneu. Disputele au fost foarte interesante, la final obţinând calificarea în faza zonală elevii Lavinia Vitan, Carla Faur şi Alexandru Muntean.

Următoarea escală a lui Mihnea Costachi a fost la Şcoala gimnazială „Simion Lazăr” din Lunca Mureşului, unde multiplul campion albaiulian a fost de asemenea foarte bine primit de elevii participanţi la turneu şi cadrele didactice. Găzduite de frumoasa bibliotecă a şcolii, meciurile au fost echilibrate, toţi elevii jucând cu multă ambiţie. Calificarea în faza finală a fost obţinută de Bogdan Hoca, Ianis Moldovan şi Arpad Hoca.

Deşi şcoala din Fărău are un număr redus de elevi, ea şi-a făcut loc pe itinerariul şahist al lui Mihnea datorită pasiunii pentru sportul minţii a elevilor săi. Iar dăruirea cu care aceştia au jucat, nu a fost absolut cu nimic mai prejos decât cea a elevilor din şcolile mai mari din judeţul Alba în care s-au desfăşurat etape preliminare ale festivalului Alba Chess 2023. Pentru faza finală calificarea a fost obţinută de Ionuţ Vereş, Cătălin Palfi şi Andrei Cândea.

Turul şahist s-a încheiat la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, acolo unde participanţii l-au întâmpinat într-un mod inedit pe Mihnea Costachi, afişând bannere realizate chiar de ei cu numele festivalului „Alba Chess 2023”. Pe lângă elevii de clasele 0-4 participanţi la turneu, mai mulţi elevi mai mari pasionaţi de şah au venit să îl intâlnească pe campionul albaiulian, care este un model pentru majoritatea tinerilor şahişti din judeţul Alba şi nu numai. Primele trei locuri care asigură calificarea în finală au fost obţinute de Eduard Carpaciu, Timotei Stoia şi Patricia Monica Mercan.

Merită notată implicarea mai multor cadre didactice de la cele 4 instituţii de învăţământ care au sprijinit organizarea în condiţii foarte bune a competiţiilor, dintre care amintim pe director Florina Moldovan şi prof. învăţământ primar Aurelia Zsiga, Daniela Vlad, Ana Toma, Anamaria Oțel, Cristina Opriș, Dănuța Periat, Hajnal Ciulea de la Şcoala gimnzială „Avram Iancu” Unirea, director Floarea Sărmaşiu şi prof. învăţământ primar Marinela Florea de la Şcoala gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureşului, director Alina Paula Oltean şi prof. învăţământ primar Diana Emilia Bian de la Şcoala gimnazială Fărău, director Adrian Cristian Marele şi prof. învăţământ primar Laura Barbu, Martha Oprea, Gabriela Leahu, Daciana Jurj, Ligia Nemeş, Maria Mihoc de la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş, dar şi susţinerea primarilor Silviu Vinţeler (Ocna Mureş), Gheorghe Alba (Unirea) şi Ioan Stoia (Fărău) pentru organizarea competiţiilor.

La finalul unei zile pline de întreceri şahiste, Mihnea Costachi a declarat „A fost o zi foarte frumoasă, în care am întâlnit câteva zeci de copii foarte pasionaţi de şah, împreună cu care am împărţit bucuria acestui minunat joc. Dacă la Ocna Mureş ştiam că există un mare interes pentru şah în rândul elevilor, datorită activităţii intense a profesorului Ioan Florin Oprea din ultimii ani, sincer nu mă aşteptam ca interesul să fie la fel de mare şi în şcolile din mediul rural. Este îmbucurător că mulţi elevi ştiu să joace şah şi îi indemn să îşi cultive această pasiune şi în continuare, deoarece îi va ajuta foarte mult mai ales în îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Voi merge în continuare cu plăcere şi în alte şcoli din judeţ înscrise in festivalul Alba Chess 2023, indiferent dacă numărul participanţilor este mai mare sau mai mic, şi sper ca în anii următori acest festival sportiv şcolar să ajungă în fiecare şcoală din judeţul Alba. ”

Turneele au continuat în zona Munţilor Apuseni, acolo unde Şcoala gimnazială „Avram Iancu” din Abrud şi-a desemnat elevii calficaţi în faza zonală. Răzvan Cioară şi Sebastian Cenuşă s-au clasat la egalitate pe primul loc, al treilea loc care asigură participarea în faza următoare fiind ocupat de Adrian Balea. Competiţia a fost organizată sub coordonarea profesorilor Liliana Mursa şi Dumitru Cioflică.

Festivalul şahist şcolar “Alba Chess 2023” continuă şi în zilele următoare, şcolile care nu au solicitat încă participarea putând să transmită formularele de înscriere pe adresa [email protected], cu condiţia ca etapa pe şcoală să fie organizată cel târziu in data de 13 octombrie. Organizatorii oferă sprijin logistic pentru şcolile care nu deţin suficiente seturi de şah şi cadre didactice cu experienţă în organizarea unor competiţii de şah.