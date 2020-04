Secţia de Gastroenterologie a Spitalului din Alba Iulia își desfășoara activitatea în mod RESTRÂNS. Un medic, două asistente și un infirmier infectați cu COVID 19

Secţia de Gastroenterologie a Spitalului din Alba Iulia își desfășoara activitatea în mod RESTRÂNS. Un medic și două asistente, infectați cu COVID 19

Secţia de Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia își desfășoaă activitatea în mod restrâns, după ce un medic, două asistente și un infirmier au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, cele trei cadre medicale fiind asimptomatice, în izolare.

„Încă mai sunt pacienți pe secție, am decontaminat și am adus la serviciu personalul testat negativ. Avusesem acel pacient confirmat pe secție, însă am decontaminat totul, iar pacientul a fost transferat la Blaj. Trebuie să-și restrângă activitatea toată lumea, pentru a avea rezerve de cadre medicale. Cele patru cadre medicale confirmate cu coronavirus, nu au nici un simptom, sunt izolați și urmează sa fie retestați în câteva zile”, a declarat pentru ziarulunirea.ro, managerul SJU Diana Mîrza

Restul cadrelor medicale testate pentru COVID-19, au avut rezultate negative.