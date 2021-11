Se strânge lațul! Unirea Alba Iulia, “lanterna roșie”, situație disperată: asaltată de memoriile foștilor jucători!!!

De la dispariția în martie 2013 de pe a doua scenă a fotbalului autohton și cele șase luni care au urmat, în care fosta prim-divizionară nu a activat în niciun eșalon fotbalistic, niciodată până în prezent Unirea Alba Iulia nu a traversat o criză de asemenea proporții.

Atunci, în 2013, s-a înregistrat umilința supremă a grupării din Cetatea Marii Uniri, ce a dispărut temporar, a luat-o de jos, din al 5-lea eșalon, a acces în Liga a 4-a și apoi, la cerere, a ajuns pe a treia scenă. De parcă nu ar fi de ajuns situația deplorabilă din ierarhie, ultima poziție în Seria a 9-a, cu doar 4 puncte după 10 etape, la care se adaugă o criză financiară apăsătoare ce împinge gruparea spre dezastru, actualmente divizionara terță este asaltată de memoriile foștilor jucători, ce și-au solicitat, pe bună dreptate, drepturile financiare la comisiile abilitate din cadrul Federației Române de Fotbal, restanțe aferente campionatului trecut. Sătui de atâta păcăleală și minciună, perpetuată în timp, foștii echipieri ai grupării din municipiul reședință de județ și-au revendicat, pe cale legală, salariile neplătite, iar instanțele fotbalistice au început să le dea câștig de cauză, clubul fiind obligat să plătească pentru a nu se ajunge la sancțiuni mai radicale, amenzi, depunctări, neprogramări, chiar excludere!

*Pentru Ad. Matei, D. Lupșan și Sporea, amenzi de 9000 RON!

Astfel, pe lista cauzelor aflate pe rol la data de 27 octombrie la Comisia de Disciplină și Etică a FRF apar și memoriile a trei jucători uniriști: Adrian Vasile Matei, Ștefan-Daniel Lupșan și Ionuț Rareș Sporea, în dosarele 36/CD/2021, 37/CD/2021 și respectiv 40/CD/2021, privind executare drepturi financiare. Verdictul este dur, contabilizându-se doar amezi de 9000 RON, pe lângă sumele datorate:

“Sancționează debitorul AFC Unirea 1924 cu penalitate de 3000 lei și acordă un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată conform art. 85 din RD coroborat cu art 24 lit. C al. 1 a din RSTJF, față de creditorul… Acordă termen în data de 24.11.2021, ora 15.00, dată la care debitorul AFC Unirea 1924 să prezinte dovada plății față de creditorul conform Hotărârii nr. 394/CL/31.08.2021 (Adrian Matei), Hotărârii nr. 401/CL/31.08.2021 (Daniel Lupșan), Hotărârii nr. 395/CL/31.08.2021 (Rareș Sporea) rămasă definitivă prin nerecurare pentru a se evita interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și depunctarea”.

Iar aceste trei memorii nu sunt singurele, întrucât șirul în această toamnă a fost deschis de Marian Guț, ce primit deja salariile restante invocate. De altfel, începând din vară, din luna iulie, la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRF au început să apară memoriile jucătorilor ce între timp au plecat de la AFC Unirea Alba Iulia. Pe rol mai sunt în acest moment alte 4 memorii, prin care Paul Joldeș, Andrei David, Bogdan Bucurică și Marian Codrea își solicită drepturile aferente perioadei contractuale, pe lista rămasă deschisă a intrat și antrenorul Adrian Bicheși, iar în perioada următoare vor veni și alte decizii ce vor împovăra, după principiul “domino”-ului, un club aflat în pragul falimentului.

Tot așteptând să fie transferat Nicolae Stanciu, Unirea Alba Iulia, ce-l are în frunte pe Mihai Dăscălescu, din 2017 reprezentant în Comitetul Executiv al FRF, a intrat într-un cerc vicios, datoriile acumulându-se pe măsura trecerii timpului și devenind adevărate pietre de moară. În plus din cauza situației juridice actuale a clubului, Primăria municipiului Alba Iulia nu are cadrul legal în acest moment să se implice masiv, chiar dacă ar intenționa, pentru un asemena demers societatea fiind obligată să dețină un certificat fiscal “pe zero” (fie chiar și cu datoriile reeșalonate cumva). Nici sportiv vorbind, primăria municipiului Alba Iulia, văzută drept singura speranță pentru supraviețuire, nu poate interveni, chiar prin CS Municipal Unirea Alba Iulia (că s-a tot vehiculat trecerea fotbalului la CSM), întrucât sunt două entități ce au CIS-uri diferite.

La divizionara terță situația se înrăutățește evident. Se fac eforturi disperate pentru a se achita baremele de arbitraj de la jocurile de acasă, iar actualii fotbaliști au primit în acest sezon două salarii grație unui sprijin venit de la un oficial al clubului. Și așa însă, lucrurile au luat o turnură dezastruoasă, datoriile depășind suma de 100.000 de euro (aici incluzându-se și împrumuturile către club, care sunt revendicate). Se strânge lațul, perspectivă nu există nici din punct de vedere financiar, nici fotbalistic, dacă nu s-ar petrece vreo minune (implicarea unor investitori privați). Cu jucători, actuali sau vechi, care au și uitat ce înseamnă să “fi cu drepturile la zi”, Unirea Alba Iulia – “echipa fanion” – se îndreaptă spre dezastru, stingându-se de la o săptămână la alta. Și, în acest context în care nu se întrevede nici măcar tunelul, darămite luminița de la capătul tunelului, pentru a se evita o chinuială, oricum inutilă, în mediocritate, n-ar fi firesc să se pună punct acestei rușini? Adică, decât să se mai continue în asemenea mod, mai bine să se închidă obloanele și să se plece iar, din Liga a 5-a, cu alt club, constituit prin intermediul Primăriei! Numai, și în acest context, mai apare o dilemă, cum se vor mai încasa eventuale drepturi de pe urma transferului lui Nicolae Stanciu?

Una peste alta, ca să avem și un minimal motiv de bucurie, Unirea Alba Iulia nu este chiar cea mai slabă echipă dintre cele 100 de pe a treia scenă. Dintre cele 10 “lanterne roșii”, formația antrenată de Valentin Sinescu este printre cele trei ce au adunat 4 puncte, alături de FC Argeș II (Seria a 4-a) și Minerul Costești (Seria a 6-a). Deci sunt și altele mai slabe…