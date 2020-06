Se îngheață Liga a 4-a! CS Ocna Mureș, campioană, fără a se mai disputa sezonul! ”O decizie dură și dureroasă, dar în actualele condiții este imposibil să terminăm campionatul pe teren”, a declarat Cristian Petropulos, președintele AF Alba

Nu se mai joacă fotbal în Liga a 4-a, iar CS Ocna Mureș esta campioana acestei ediții, una înghețată din cauza pandemiei de coronavirus. Implicit, “Soda dragă” ar urma să reprezinte județul Alba la barajul de promovare în Liga a 3-a, programat la începutul lunii august împotriva altor două campioane județene.

Firesc, acest lucru a stârnit nemulțumirea formației CS Universitatea Alba Iulia, ocupanta locului secund, ce spera să recupereze pe teren ecartul și să detroneze liderul. Precizăm că în urmă cu o lună, mai precis în 13 mai, în urma unei ședințe consultative AJF Alba-membrii afiliați, 9 dintre cluburi optau pentru înghețarea campionatului

Luni seara, într-o ședință tip videoconferință cu membrii afiliați, reprezentanții Asociației Județene de Fotbal au comunicat decizia ce are la bază condițiile dure impuse de autorități în privința reluării antrenamentelor și jocurilor. Reprezentanții echipelor de Liga a 4-a au fost de acord cu propunerea AJF Alba, cu excepția CS Universitatea Alba Iulia, ce a insistat să se joace, ținând cont că obiectivul grupării albaiuliene esta acela de a promova în eșalonul superior. Această hotărâre prin care se pune practic punct ediției 2020/2021 din Liga a 4-a, urmează să fie aprobată astăzi în ședința Biroului Executiv al AJF Alba. M

*Petropulos: “În acest moment, echipele nu pot respecta protocolul!”

“Este o decizie dură și dureroasă! Am vrut, în mod categoric, să încheiem campionatul pe teren, am dorit să jucăm, însă în actualele condiții nu este posibil. Am propus înghețarea campionatului și în proporție covârșitoare echipele au fost de acord. Acest protocol actual nu-l poate respecta nimeni la acest nivel. Vorbim de fotbal amator, unde situație e cu totul alta comparativ cu Liga 1! Așteptam, după 15 iunie, o relaxare care să ne permită să jucăm. Calendarul competițional ne presează, timpul nu ne mai permite, iar un baraj între primele două clasate nu este posibil, ținând cont de diferența de puncte”, a declarat Cristian Petropulos, președintele Asociației Județene de Fotbal Alba.

*Gabriel Cotoară: “Sunt foarte bucuros, o decizie înțeleaptă a AJF Alba”

CS Ocna Mureș a deveni campioană pentru a doua oară în ultimii trei ani (precedenta în 2018), iar ocnamureșenii ajung la barajul de promovare cu numai două meciuri disputate în 2020 și o pauză prelungită de aproape 4 luni. “Sunt foarte bucuros de această decizie, înțeleapță și corectă, din partea AJF Alba. Am condus acest campioat de la cap la coadă, fiind lideri din etapa a treia, având cel mai bun atac, golgheterul stagiunii, iar jocurile câștigate au fost la două goluri diferență. Nu am cunoscut înfrângerea, având numai două remize și în rest victorii pe linie. Este cea mai importantă realizare a mea ca antrenor, vrem să facem o figură frumoasă la baraj și îmi doresc să reușim o promovare în Liga 3-a. Doresc să mulțumesc jucătorilor care au avut un randament foarte bun, și au înțeles exact ce au avut de făcut, celor care au avut încredere în calitățile mele de antrenor și m-au adus acasă, la Ocna Mureș. Mulțumesc primarului Silviu Vințeler, care este aproape de noi și susține tot ce înseamnă sportul în Ocna Mureș”, a comentat Gabriel Cotoară, antrenorul primei clasate. CS Ocna Mureș intenționează ca în următoarea perioadă să-și stabilească strategia în privința antrenamentelor și a bugetului pentru baraj, având termen până în 27 iulie pentru a anunța dacă se prezintă la baraj.

*Vasile Ursu (CSU Alba Iulia): “O decizie care lovește sportul!”

Evident, cea mai nemulțumită formație după această stopare a campionatului Ligii a 4-a este CS Universitatea Alba Iulia, echipa considerată la startul stagiunii drept principala candidată la șefie. “Este o decizie care lovește sportul! Din punctul meu de vedere echipele care îndeplineau condițiile puteau să joace, iar CSU Alba Iulia putea îndeplini acele criterii. Nu este normal să se înghețe campionatul, matematic mai erau 13 etape și 39 de puncte puse-n joc. După atâtea luni de pauză așteptam alte măsuri și propuneri din partea AJF Alba. Este clar că noi suntem afectați de această hotărâre”, a spus Vasile Ursu, antrenorul CS Universitatea Alba Iulia, echipă situată pe treapta secundă a ierarhiei după 16 etape.

*Condiții imposibile și speranțe anulate

Este vorba despre cantonamente de două săptămâni pentru echipe, plus 3 teste pentru jucători, lucru imposibil din punct de vedere financiar la acest nivel al fotbalului amator (practic ar trebui aplicat la nivelul Ligii a 4-a condițiile impuse în primele două eșaloane).

Liga a 4-a Alba s-a întrerupt în martie, după disputarea a două runde din retur, moment în care CS Ocna Mureș avea un avans de 5 puncte raportat la CS Universitatea Alba Iulia, principala contracandidată. AJF Alba intenționa să continue sezonul sub forma unui play-off ce opunea primele șase echipe, luând în calcul cea mai bună variantă pentru a nu pune în pericol sănătatea celor implicați, aștepându-se ca jocurile să se reia în jurul datei de 1 iulie. Până în prezent, două AJF-uri din țară, cele din Suceava și Bihor au hotărât să înghețe sezonul, iar campioana să fie decisă fără a se mai juca!

*Probabil se mai joacă în Liga a 5-a și Cupa României

Implicit, din Liga a 4-a nu va retrograda nicio formație la finele acestui campionat, urmând să promoveze două formații din Liga a a 5-a. Aici, în al 5-lea eșalon ar urma, în iulie, dacă e posibil să se găsească un mijloc de a se stabili pe teren campioanele celor două serii. De asemenea, după 15 iulie este posibil să se finalizeze faza județeană a Cupei României, ajunsă la etapa optimilor de finală.