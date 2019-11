Se face lumină sub Drăgana: Sistem de iluminat inteligent și eficient, cu fonduri REGIO la Cugir

Orașul Cugir, judetul Alba, tinde sa devina tot mai eco-eficient, utilizand din plin resursele nerambursabile oferite de Programul REGIO. Printr-un nou contract de finantare, in valoare totala de peste 16,4 milioane lei, se vor moderniza peste 28,3 km de retea de iluminat stradala in aceasta urbe de la poalele muntelui Dragana.

Acest fapt este posibil ca urmare a semnarii – de catre primarul Adrian Teban si directorul general ADR Centru, Simion Cretu – a contractului de finantare cu denumirea ”Eficientizarea sistemului de iluminat public in UAT Cugir”, prin care se vor reduce cu mai mult de 40% consumul anual de energie primara si gazele cu efect de sera, poluante, in conditiile in care va creste gradul de iluminare urbana.

Acest proiect se adauga pe lista proiectelor de eficienta energetica din Cugir contractate in ultimii ani, prin care se vor face investitii la Spitalul Orasenesc, la scoli si gradinite, dar si in sistemul de mobilitate urbana.

Buget si perioada de finalizare:

Contractul are o valoare totala de peste 16.421.385,34 lei, din care suma fondurilor nerambursabile solicitate este de 15.946.136,60 lei (respectiv peste 3,4 milioane euro, 98% din suma cheltuielilor eligibile din proiect). Finantarea nerambursabila este alocata din bugetul Regiunii Centru, prin Axa prioritara 3.1 a POR 2014-2020, ce prevede ”Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, operatiunea destinata iluminatului public. Edilii estimeaza finalizarea proiectului pana la data de 31 martie 2022.

”Prin realizarea acestei investitii urmarim reabilitarea integrala a sistemului de iluminat public stradal, pentru aducerea acestuia la un nivel cantitativ si calitativ optim pentru reducerea consumului de curent electric, a cheltuielilor financiare, dar si pentru a avea un sistem care va deservi populatia pe o perioada mai lunga de timp. Vom inlocui aparatele de iluminat existente cu unele performante din punct de vedere optic, asigurand astfel siguranta si buna vizibilitate atat pentru toti conducatorii auto, cat si pentru cetateni.

E un proiect pe care l-am propus pentru ca toti cei aproape 30.000 de cetateni care isi doresc sa beneficieze de un sistem de iluminat public modern, eficient energetic, un serviciu public de calitate. Nu in ultimul rand trebuie sa mentionez ca astfel integram proiectele noastre de dezvoltare, modernizarea sistemului de transport urban, eficientizarea energetica a cladirilor publice si altele, utilizand eficient aproape 100 milioane lei, in beneficiul tuturor cetatenilor”, a declarat domnul Adrian Teban, primarul orasului Cugir.

Lucrari prevazute in proiect:

Investitia propusa consta in montarea unor noi corpuri de iluminat cu LED. Se vor amplasaa un numar de 780 corpuri de iluminat existente, dintre care 766 pe stalpi noi, care vor fi monitorizate printr-un nou sistem de telegestiune.

Fiecare corp de iluminat va fi echipat cu un dispozitiv de control individual. Practic, se va realiza montarea/inlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrica, cu becuri noi, tip LED, cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata, care vor asigura confortul corespunzator, atat in cazul sistemelor existente, cat si in cazul celor nou create. In cadrul proiectului este prevazuta si reabilitarea instalatiilor electrice, a stalpilor si cablajelor acestora, precum si implementarea sistemului care va asigura controlul individual al fiecarui corp de iluminat, astfel incat fiecare corp de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa in mod automat, conform unor programe prestabilite si a unor senzori.

Trebuie mentionat si faptul ca, prin executarea unei retele de iluminat noua cu corpuri noi de iluminat cu tehnologie LED, pe partea opusa a strazii fata de sistemul de iluminat public existent, se va asigura accesul populatiei orasului Cugir la un sistem de iluminat inteligent, care sa permita cetatenilor o mobilitate mai buna pe timp de noapte, siguranta dar si o eficienta energetica sporita.

”Acesta este al doilea proiect semnat pe acest domeniu, privind iluminatul eficient, si este imbucurator faptul ca doua localitati cum sunt Gheorgheni in Harghita si Cugir din Alba, investesc pentru eficientizarea conditiilor urbane. Din nou edilii cugireni sunt printre primii in Regiunea Centru, care atrag fonduri europene pentru eficientizare energetica. In aceste conditii, prin toate proiectele REGIO deja contractate in orasul Cugir, se vor utiliza fonduri in valoare totala de aproximativ 100 milioane lei, fie ca vorbim de eficientizarea energetica a Maternitatii Spitalului, de crearea centrului de zi pentru varstnici, cu cantina sociala, ca si de modernizarea gradinitelor de la Scoala Gimnaziala ”Iosif Pervain”, la care se adauga proiectul de baza, de imbunatatire a mobilitatii urbane si de reducerea a poluarii, prin investitii in infrastructura si sisteme moderne de transport public.

Realizarea proiectelor europene in oras este impusa de necesitatea de a realiza o infrastructura la standarde europene, astfel incat conditiile de trai din localitate sa creasca si de rezultate vor beneficia toti locuitorii din zona, adica mai mult de 30.000 persoane, efectul obtinut fiind cresterea confortului public”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.