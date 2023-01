Scutul pădurii în Alba: 48 de sancțiuni aplicate, 4 infracțiuni constatate și 37 de metri cubi de lemn confiscați de către polițiști

Florin Roman: „În județul Alba, ”flagelul consumului de droguri clasice sau artizanale face ravagii în rândul adolescenților, în special”

Florin Roman a „atacat” problema tot întâlnită a consumului de droguri, în județul Alba, în special în rândul adolescenților, în cadrul unei postări pe pagina de socializare.

Luna ianuarie a fost prilej de întâlniri aproape zilnice cu cetățenii din județ, in special la deplasări in teritoriu. Am aflat cu oarecare stupoare ca flagelul consumului de droguri clasice sau artizanale face ravagii in rândul adolescenților, in special.

Știam de orașe, dar nu și de amploarea fenomenului in rural!

Salut reacția Prefecturii Alba și a IPJ Alba la apelul public pe care l-am făcut in calitate de parlamentar, referitor la intensificarea controlului in trafic pentru depistarea celor care consuma substanțe interzise. Efectul a fost unul din păcate previzibil: zeci de tineri prinși drogati la volan.

Salut și decizia CJ Alba de a bugeta o campanie serioasă de informare a tinerilor asupra pericolelor la care se expun atunci când se droghează. Dar e nevoie de noi toți. E nevoie de un efort comun cu părinții și scoala.

Fenomenul a pătruns puternic pana și in lumea satului din cel mai îndepărtat colț al județului. Multora dintre elevi li se face rău la scoala din cauza consumului.

Nu e de gluma. Tinerii sunt cei mai expuși la vulnerabilități la vârste destul de fragede, și mulți dintre ei devin consumatori ce nu mai pot fi ajutați. Destine pierdute!

Statul roman prin instituțiile abilitate trebuie sa-și intensifice efortul, alături de părinți, medici, scoala.

E deja, oricum, puțin cam târziu. Ma voi adresa și ministrului de interne pentru a cere mai multă vigilenta la combaterea ferma a traficului și consumului de droguri!