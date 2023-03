SCRISOAREA de ADIO lăsată de tatăl criminal din Alba cu câteva ore înainte de a-și ucide fiul și de a-și pune capăt zilelor: „Da, mi-am pierdut familia. Încă mai pot alege”

Bărbatul în vârstă de 27 de ani care și-ar fi ucis fiul de numai un anișor, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, a lăsat o scrisoare de adio, pe o rețea de socializare.

Bărbatul se plânge că fosta iubită l-a înlocuit cu un alt bărbat și că i-a furat posibilitatea de a petrece timp cu copilul său. La sfârșitul scrisorii bărbatul spune că încă mai poate alege, însă din nefericire a ales greșit.

„Daaaa, mi-am pierdut familia. Am construit familia această din nimic dorind să ofer o viață mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu și toate astea mi-au fost furate. Deși am greșit în trecut lucrez la mine de 7-8 luni pentru a schimbă la mine ce cred că am făcut greșit în familie, alegerile mele greșite.

Experiența în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum crește și se dezvoltă, mi s-a furat primul Crăciun al lui D. care puteam să îl petrec în familie, să petrec ziua mea de naștere de când s-a născut el în familie, revelionul, ziua lui de naștere și botezul băiatului de care nu am știut și nu am fost invitat pentru a nu îl ofensă pe A. care a manipulat-o pe față asta în nevoie să îi fie naș. Pentru ce? Pentru un telefon nou, un rotobil, câțiva lei și câteva plimbări cu mașina de către A. și C. C. care doreau să se răzbune pe mine? Acei oameni te-au plătit că să minți?

Nu poți să vezi că te manipulează și nu îi interesează de viitorul copilului nostru? Nu înțeleg cum persoanele astea care mi-au spus explicit că „îi doare în p*** de familia mea” asta însemnând C. și D. merită să fie cu băiatul meu mai mult decât mine, care în viață mea nu aș fi putut spune aceste lucruri. De ce ai făcut asta C.? De ce le dai la străini băiatul meu și viață de familie pe care eu mi- am dorit-o? De ce e mai important să fie golanul acela de A. la ziua băiatului meu decât eu că și tată?

Cine e bărbatul care împingea căruciorul hăitului meu? De ce nu am știut că i-ai dat o nouă figura paternă lui D.? T. S. din M.? Cum ai permis necunoscutul la acesta să fie în aceeași casă cu bebelușul meu? Ce știi despre el? De ce îți bați joc de băiatul meu? Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest bărbat? V-am întrebat „ce planuri de viitor aveți cu băiatul meu?” Și nu ați spus nimic. Eu țîn la familia mea, la băiatul meu dar de ce te lași manipulată de C. C.?

Cine e tatăl dacă îl întrebi pe D? Eu care îl văd câteva ore în weekend sau bărbatul ăla care îi împinge căruciorul zilnic și stă în aceeași casă cu el? De ce eu trebuie să îmi văd copilul pe care l- am dorit cu porția și necunoscutul ăla se preface că îmi iubește copilul doar că să primească ceva? Am crezut că dau bani pentru copil, nu că să îl întreții pe bărbatul ăla. Încă pot alege”, a scris bărbatul pe o rețea socială înainte de groaznică faptă.